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الرياضي

«سباق رباعي» إلى نهائي «كأس نائب رئيس الدولة للطائرة»

«سباق رباعي» إلى نهائي «كأس نائب رئيس الدولة للطائرة»
30 سبتمبر 2022 10:30

معتصم عبدالله (دبي)

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تحسم مباراتا نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في الساعة السابعة مساء غد «السبت»، هوية طرفي ختام أول بطولات الطائرة للموسم الحالي، حيث يلتقي شباب الأهلي والعين على صالة نادي الجزيرة، ويلعب في التوقيت ذاته النصر والجزيرة على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ويلعب بني ياس وحتا على صالة نادي الوصل في مواجهة تحديد المركز الخامس.
وحسمت الفرق الأربعة تأهلها إلى نصف النهائي، بعدما تصدر شباب الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، بالفوز على الجزيرة 3-0، والوصل 3-1، وحتا 3- 0، وحل الجزيرة ثانياً في ترتيب المجموعة ذاتها، بخسارته أمام شباب الأهلي 0-3، والفوز على حتا والوصل 3-0، بدوره حسم النصر صدارة المجموعة الأولى، التي ضمت 3 أندية، بخسارته أمام العين 2-3، والفوز على بني ياس 3-0، فيما حل «الزعيم» ثانياً، بعد خسارته أمام بني ياس 2-3.
وتبحث الفرق الأربعة عن بطاقتي الوصول إلى النهائي المقرر الثلاثاء المقبل، في الطريق إلى التتويج بأول ألقاب الموسم، وشهد الموسم الماضي، فوز شباب الأهلي باللقب، على حساب النصر 3-0 في النهائي الذي جمع الفريقين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.
وتتصدر مشاركة الدولي محمد شمل نجم وقائد العين الحالي أمام فريقه السابق شباب الأهلي، والمقررة السبت، أجواء نصف النهائي، ولعب شمل لناديي العين وشباب الأهلي، بعدما دشن مشواره بصفوف «الزعيم» على مدار 16 موسماً على التوالي تُوج خلالها بـ 13 لقباً، قبل الانتقال في يوليو 2020 إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة، حيث تُوج مع «الفرسان» بثلاثة ألقاب، ليعود بعدها إلى العين، مع بداية الموسم الحالي 2022- 2023.

 

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
العين
النصر
الجزيرة
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