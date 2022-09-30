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الرياضي

نيمار يقتحم عالم السياسة

نيمار يقتحم عالم السياسة
30 سبتمبر 2022 10:00

ساو باولو (رويترز) 

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أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، تأييده لمساعي الرئيس جايير بولسونارو، للفوز بفترة رئاسة جديدة، حيث أظهر دعمه في مقطع مصور، بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية.
جاء دعم نيمار العلني، بعد زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حالياً في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على تويتر، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل، العاشقة لكرة القدم، للفوز بكأس العالم للمرة السادسة، والذي إذا تحقق سيكون رقماً قياسياً. 

البرازيل
نيمار
فرنسا
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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