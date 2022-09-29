نجاح باهر لمهرجان البيت متوحد في الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ميدان الوثبة مساء أمس منافسات مهرجان البيت متوحد للحقايق الصعوب، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركضت المطايا في المهرجان على مدار 20 شوطاً منها 10 للإنتاج ومثلها للمفتوح، وخطفت «الريف» لسعد حمد الجنيبي ناموس الشوط الرئيسي الأول، محققة المركز الأول والمجسم الخاص بالحقايق الأبكار الصعوب الإنتاج، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 4:24:5، وفي الشوط الثاني والخاص بالحقايق الجعدان الصعوب الإنتاج، كان الموعد مع «الشامي» لعمر نايع بالريحي الغفلي محرزاً المركز الأول والمجسم وبزمن 4:16:5، وفي الشوط الثالث وأول الأشواط المفتوح، تصدرت «مشكورة» لسعيد نايع بالشاوي الغفلي مراحل الشوط الخاص بالحقايق الأبكار الصعوب لتصل في المركز الأول وتكسب المجسم وبتوقيت بلغ 4:28:5، وفي آخر أشواط الرموز أهدى «والم» مالكه خليل راشد علي مفتاح الشامسي مجسم الحقايق الجعدان المفتوح، بعدما قطع مسافة الشوط بزمن قدره 4:23:5، وحصل جميع الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الرموز على جائزة نقدية قيمة بلغت 200 ألف درهم.

وكانت مؤسسة هجن الرئاسة قد أعلنت عن تسعيرتها الخاصة بمهرجان البيت متوحد، وذلك للأبكار في الأشواط المفتوحة بقيمة مليون و200 ألف درهم، والجعدان بقيمة مليون درهم، وفي بقية الأشواط حددت المؤسسة التسعيرة بمليون درهم لأشواط الأبكار و800 ألف درهم لأشواط الجعدان.