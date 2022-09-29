كاميرون تتحدى مكاسكيل على لقب مونديال السيدات للملاكمة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي 5 نوفمبر المقبل، أول نزال يقام في منطقة الشرق الأوسط، على أحد ألقاب بطولة العالم للسيدات في الملاكمة، عندما تتحدى الأميركية جيسيكا مكاسكيل منافستها البريطانية شانتيل كاميرون، لحسم لقب وزن خفيف السوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتدخل مكاسكيل، حاملة لقب وزن المتوسط، الحلبة لمواجهة كاميرون، الفائزة ببطولتي المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الخفيف المتوسط، وذلك عقب انتقال مكاسكيل إلى الفئة الوزنية الأدنى سعياً لتعزيز سجلّها الاحترافي.

ويشكل هذا النزال جزءاً من أولى فعاليات «سلسلة الأبطال» التي تندرج ضمن شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة ماتش روم بوكسينج، وتشهد أيضاً مواجهة مرتقبة يدافع خلالها ديمتري بيفول عن لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل أمام المتحدي جيلبرتو راميريز المعروف بـ«زوردو».

وحصدت كاميرون، صاحبة السجل الخالي من الهزائم، والمعروفة بـ«إل كابو»، 15 انتصاراً، من دون هزيمة، من بينها 8 بالضربة القاضية، لتحتفظ بلقب بطولة المجلس العالمي للملاكمة للوزن خفيف الوسط منذ عام 2020، بعد أن فازت سابقاً ببطولات العالم في فئتين مختلفتين.

ودافعت كاميرون خلال شهر مايو عن لقبها بنجاح بتغلبها على بطلة العالم السابقة فيكتوريا نويليا بوستوس في لندن. وحققت الملاكمة البريطانية لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في وزن خفيف الوسط منذ عام 2021، كما حملت لقب منظمة الملاكمة الدولية للوزن الخفيف بين عامي 2017 و2019.

من جانبها، حصلت مكاسكيل، صاحبة 12 انتصاراً، 5 منها بالضربة القاضية مقابل هزيمتين، على لقب بطلة العالم بلا منازع، عبر الجمع بين لقب منظمة الملاكمة الدولية لوزن الوسط 2020، ولقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الخفيف السوبر بين عامي 2018 و2020، ولقب الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف السوبر بين عامي 2019 و2020. كما نجحت مكاسكيل، الملقبة بـ«كاسكيلا» بالدفاع عن لقبها ضمن فئة وزن الوسط للمرة الثالثة، بعد تغلبها مؤخراً على المكسيكية ألما إيبار. وقرّرت الأميركية المخضرمة من ولاية ميسوري تخفيض وزنها إلى فئة 140 رطلاً لخوض تحدٍ خططت له طويلاً أمام كاميرون.

وقال إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة ماتش روم بوكسينج: «يمثّل هذا النزال حدثاً تاريخياً في مسيرة هاتين البطلتين من جهة، ورياضة الملاكمة في الشرق الأوسط من جهة أخرى. كما تعكس المواجهة بين اثنتين من أفضل محترفات الملاكمة على اللقب أهمية الشراكة القائمة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وماتش روم بوكسينج، إذ نقدم نزالاً سيبقى خالداً في ذاكرة الجمهور، وخاصة متابعيه مباشرة يوم 5 نوفمبر في الاتحاد أرينا».