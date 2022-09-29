الوصل يتعاقد مع مؤسسة زايد العليا لإنتاج 1000 وشاح

دبي (الاتحاد)

أعربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن شكرها وتقديرها لإدارة نادي الوصل، لدعمها منتجات أصحاب الهمم، وذلك من خلال التعاقد على إنتاج 1000 وشاح رياضي، وتحمل العلامة التجارية «النحلة» الخاصة بهم، والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة، بما يُمثل تطوراً نوعياً متميزاً في جهود المؤسسّة نحو تمكين ودمج منتسبيها أصحاب الهمم في المجتمع.

وقام اللاعبون من أساطير الوصل إسماعيل راشد، وفاروق عبد الرحمن، وفهد عبد الرحمن، وراشد عبد الكريم بزيارة تشجيعية لورش الخياطة بمؤسسة زايد العليا، لدعم أصحاب الهمم وتحفيزهم على المضي في عملهم وإثبات قدارتهم وإمكانياتهم على الاندماج في المجتمع.

وقالت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن إنتاج أوشحة الأندية الرياضية التي انطلقت بأوشحة أندية إمارة أبوظبي، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة، تحت شعار «شجع بروح رياضية.. وادعم أصحاب الهمم»، تعد خطوة جديدة من بين عدد من الخطوات التي تقوم بها ضمن برامج تمكين أصحاب الهمم، لتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.