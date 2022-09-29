«الهوكي» يكثف جهوده لتشكيل المنتخب وانطلاقة الدوري

دبي (وام)

استقر اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله الدح، على 8 لاعبين ضمن جهوده لتشكيل المنتخب الوطني للعبة، على أن يتم استكمال العدد خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق الدوري في نوفمبر المقبل، بمنتزه الشارقة.

وأكد أحمد سعيد السويدي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وجود إقبال كبير على المشاركة في مسابقة الدوري العام للعبة، وأنه تم تمديد باب التسجيل للفرق المشاركة في المسابقة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المنضمين.

وأوضح السويدي أن عدد الفرق وصل حتى الآن إلى 12 فريقاً تم تسجيلهم بشكل رسمي، ويضم كل فريق 25 لاعباً، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب التسجيل في الأسبوع الأول من أكتوبر. وأشار إلى أن الاتحاد بصدد عقد دورة خاصة بالحكام والمدربين، بعد أن تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاقة الموسم.

وأكد السويدي أن الإقبال الكبير من أندية الجاليات والفرق المختلفة في الدولة على التسجيل بمسابقة الدوري، يؤكد أن الخطة الموضوعة تسير على نحو جيد، فيما يتواصل العمل لاستقطاب لاعبين ناشئين ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية مستقبلاً.