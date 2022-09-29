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كونتي عن الرحيل إلى يوفنتوس: أستمتع مع توتنهام

كونتي عن الرحيل إلى يوفنتوس: أستمتع مع توتنهام
29 سبتمبر 2022 23:30

لندن (أ ف ب)

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وصف أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي، المزاعم التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس بأنها تنم عن «قلة احترام».
وارتبط اسم كونتي بالانتقال إلى يوفنتوس بعد البداية السيئة للسيدة العجوز في الدوري المحلي هذا الموسم.
وتربط كونتي الذي ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو المقبل، علاقة وثيقة مع يوفنتوس بعد فوزه باللقب في صفوف السيدة العجوز كلاعب ومدرب.
وارتفعت أسهم كونتي بعد أن قاد توتنهام إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحقق بداية مثالية في الدوري المحلي هذا الموسم، حيث لم يخسر فريقه أي مباراة حتى الآن.
لكن على الرغم من التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة ماسيميليانو أليجري، بعد فوز يوفنتوس في مباراتين فقط من أصل أول سبع مباريات في الدوري الإيطالي، إلا أن كونتي أكد على استمرار التزامه مع توتنهام.
وقال كونتي الخميس قبل يومين من مواجهة أرسنال في ديربي شمال لندن: «أعتقد أن هذا ينم عن عدم احترام لمدرب يوفنتوس وعدم احترام لعملي مع توتنهام».
وأضاف: «لقد بدأنا الموسم للتو. تحدثت مرات عديدة عن هذا الموضوع وقلت دائماً إنني سعيد وأستمتع بوقتي مع توتنهام. ثم لدينا الموسم بأكمله لإيجاد أفضل حل للنادي ولي».
وأوضح: «بالتأكيد، أنا أستمتع بوقتي في العمل مع توتنهام. لدي علاقة رائعة مع المالك. لا أرى مشكلة في المستقبل».
وختم: «لا أريد في المستقبل أن أستمع إلى شخص يتحدث عن هذا الأمر، لأنه يدل عن عدم احترام للمدرب الآخر ولي».

 

أنطونيو كونتي
يوفنتوس
توتنهام
أليجري
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