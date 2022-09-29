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جاليتيه يبرر هجوم مبابي

جاليتيه يبرر هجوم مبابي
29 سبتمبر 2022 23:00

باريس(د ب أ/ ستاتس بيرفورم) 

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قال كريستوف جاليتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم: إن كيليان مبابي لاعب ذكي بشكل كاف لخلق المساحات، مع تمتعه بالحرية في اللعب إلى جانب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.
وبدا وكأن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، يشكك في تكتيك وأسلوب اللعب في باريس سان جيرمان، حينما اعترف الأسبوع الماضي بأنه يجد حرية أكثر في اللعب مع منتخب بلاده.
وجاءت تصريحات مبابي البالغ من العمر 23 عاماً بعد فوز منتخب بلاده على النمسا 2 / صفر، والتي شهدت مشاركته إلى جانب المهاجم أوليفيه جيرو، حيث سجل كلاهما هدفاً.
لكن في الوقت الذي أبدى فيه جاليتيه ثقته في قدرة فريقه على التعامل مع لاعب بقدرات جيرو في قائمته، لكنه نفى أن يكون لدى فريقه أي مشكلة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبابي في الهجوم.
وقال جاليتيه قبل مواجهة باريس سان جيرمان مع فريقه السابق نيس في الدوري الفرنسي يوم السبت: «لا أعتقد أن ذلك قلة في الحرية، مع جيرو لديه لاعب يفتح المساحات له».
وأضاف: «لا يوجد لدينا لاعب بنفس الأسلوب هنا، لكنه يتمتع بالذكاء الكافي واللمحات مع ميسي ونيمار ليمرروا له الكرة في مساحاته المفضلة».
وتابع: «تحليل كيليان صحيح، لا يوجد نفس أسلوب اللعب في المنتخب والنادي، هذه مناقشة أجريتها مع رئيس النادي ولويس كامبوس عن هجومنا».
وأوضح مدرب باريس سان جيرمان: «نحن مقتنعون تماماً بأننا نحتاج إلى لاعب رابع في ذلك المكان بطريقة مختلفة، لكن ذلك اللاعب لم ينضم إلينا في فترة الانتقالات مع الأسف».
وواصل: «التفاهم الفني بين نيمار وليو وكيليان مختلف تماماً عما يحدث معه في المنتخب».

سان جيرمان
ميسي
نيمار
مبابي
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