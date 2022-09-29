فرستابن يحلم بضربة حظ

سنغافورة (رويترز)

قال الهولندي ماكس فرستابن، إنه سيحتاج لبعض الحظ للفوز بلقبه الثاني توالياً في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عندما ينطلق سباق جائزة سنغافورة الكبرى يوم الأحد، ويشعر متسابق رد بول أن السباق التالي في اليابان ربما يمنحه فرصة أكثر واقعية للفوز بالبطولة.

ويبتعد سائق رد بول، الذي يحتفل بعيد ميلاده 25 غداً الجمعة، بفارق 116 نقطة عن أقرب ملاحقيه شارل لوكلير سائق فيراري و125 نقطة أمام زميله في رد بول سيرجيو بيريز.

وستتبقى خمسة سباقات بعد جائزة سنغافورة الكبرى.

ويحتاج فرستابن للتفوق على لوكلير بفارق 22 نقطة على الأقل، وعلى بيريز بفارق 13 نقطة يوم الأحد المقبل، ما يعني أنه في حاجة للفوز وأن ينهي لوكلير دون المركز الثامن ليحسم السائق الهولندي اللقب لصالحه.

وحسابياً، ينافس سائق مرسيدس جورج راسل وسائق فيراري كارلوس ساينز على اللقب قبل سباق يوم الأحد، لكن فرصهما ضئيلة.

لكن سيتعين على فرستابن تحقيق فوزه السادس على التوالي يوم الأحد، على أن تصب النتائج الأخرى في صالحه ليضمن نهاية مبكرة لمعركة اللقب لأول مرة، منذ أن فاز مايكل شوماخر ببطولته الخامسة قبل ستة سباقات من النهاية في 2002.

وقال فرستابن للصحفيين في حلبة مارينا باي: «إنها مسألة بعيدة جداً. من غير الواقعي أن يحدث ذلك. لا أفكر فيها حقاً. أنا بحاجة إلى الكثير من الحظ للفوز باللقب».

وقال فرستابن إن الفوز بالبطولة في السباق التالي في اليابان سيكون مميزاً، لأنه يحمل ذكريات جميلة عندما ظهر لأول مرة في فورمولا 1 في حلبة سوزوكا، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في التجارب الأولى في 2014.

وأضاف: «أحمل ذكريات خاصة جداً من هذا السباق، كانت المرة الأولى التي أقود فيها سيارة فورمولا 1 ولن أنسى هذه اللحظة ما حييت».