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4 لغات ترجح كفة تاعرابت مع «العميد»!

4 لغات ترجح كفة تاعرابت مع «العميد»!
29 سبتمبر 2022 19:34

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أكد عادل تاعرابت المحترف الجديد للنصر، أن العودة إلى قائمة منتخب المغرب، خلال الفترة المقبلة، وقبل الانطلاقة المرتقبة لنهائيات كأس العالم 2022، يمثل «أمنية وتحدٍ» في مشواره الحالي مع «العميد»، في «دوري أدنوك للمحترفين».
ويتأهب تاعرابت «33 عاماً»، لخوض مباراته الأولى مع النصر أمام ضيفه الوصل، في مواجهة «الديربي» مساء السبت المقبل، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبق له خوض تجارب متنوعة في أوروبا، مع توتنهام وكوينز بارك رينجرز وفولهام، في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى ميلان وجنوى في إيطاليا، ثم بنفيكا البرتغالي، وصولاً إلى نادي النصر.
وفي أول حديث صحفي سبق مباراة ناديه أمام ضيفه الوصل، قال تاعرابت «عودتي إلى قائمة (أسود الأطلس) تتوقف على أدائي مع النصر، وسعيد ومتحمس لخوض التجربة الأولى مع فريقي، وأتطلع إلى تكون مباراة السبت بداية موفقة وانطلاقة جيدة لمشواري الحالي».
في المقابل، وصف الألماني ثورستن فينك مدرب «العميد» التعاقد مع تاعرابت بالفرصة الجيدة، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة قرار الاستغناء -بشكل مؤقت- عن خدمات البرازيلي جاندير برونو «جاجا»، والمنضم بدوره إلى النصر في الانتقالات الصيفية الحالية، قبل قرار إعارته إلى دبا.
وأوضح «القرار كان صعباً، جاجا لاعب جيد وصاحب إمكانيات متميزة وينتظره مستقبل كبير، وقطعاً فإن ثلاث مباريات في الدوري ليست كافية للحكم عليه بشكل كامل، ولكن عندما أتيحت أمامنا كجهاز فني الفرصة للتعاقد مع لاعب بقيمة المغربي تاعرابت كان علينا اغتنامها»، لافتاً إلى أن البرازيلي جاجا يملك فرصة حالياً للعب بشكل أكبر مع «النواخذة» والعودة مستقبلاً إلى «العميد».
وحول العوامل التي رجحت كفة تاعرابت، أوضح ثورستن فينك «هو لاعب يشكل قيمة فنية كبيرة وإضافة للفريق، علاوة على قدرته التحدث بأربع لغات حية تشمل الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية، الأمر الذي يوفر أمامه فرصة للانسجام بشكل أكبر، ويكون حلقة وصل داخل الملعب»، ونوه إلى معرفته الجيدة بإمكانات الجناح المغربي، من خلال العلاقة الشخصية التي تربطه مع عدد من مدربي بنفيكا البرتغالي.
يذكر أن النصر المحطة الثامنة في المشوار الاحترافي لتاعرابت صاحب الـ 33 عاماً، وانضم إلى بنفيكا عام 2015، ولعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم 2017-2018، وعاد إلى بنفيكا ولعب 129 مباراة، وتُوج معه بالدوري البرتغالي موسم 2018-2019، وكأس السوبر 2019.

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