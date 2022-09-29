منتخب الجو جيتسو يغادر إلى ألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)



غادرت صباح اليوم بعثة منتخب الجو جيتسو، إلى مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي تقام السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 22 دولة، ويأتي ذلك ضمن الاستعداد للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة، وتعزيز رصيد إنجازات جو جيتسو الإمارات على الساحة الدولية.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو والذي يرأس البعثة: تأتي مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى في ألمانيا، بهدف تحقيق إنجاز دولي جديد، استكمالاً لسلسلة الإنجازات الكبرى خلال العام الجاري، كما أنها تعتبر منصة مهمة لتكثيف استعدادات المنتخب ورفع جهوزيته للمشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي الشهر المقبل وتستضيفها العاصمة أبوظبي.

وأضاف: يولي اتحاد الجو جيتسو أهمية خاصة للمشاركات الخارجية، وخصوصاً في مثل هذه البطولات التي تعود على المنتخب بالعديد من المكاسب، وعلى رأسها التحقق من وصقل جاهزية اللاعبين لبطولة العالم المقبلة التي تعتبر أبرز بطولات الاتحاد الدولي.

ويسعى المنتخب الوطني بقوة للحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، ويحرص اللاعبون على الاستفادة بشكل كبير من الاحتكاك مع مدارس مختلفة، والتعرف على عدد من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في بطولة العالم بأبوظبي.

وقال المنهالي: تضم بعثة المنتخب 22 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، معظمهم من المتوجين والفائزين بالألقاب في بطولات كبرى ما يعزز فرصنا باعتلاء منصة التتويج.



ومن جانبه، قال رامون ليموس مدرب المنتخب: التزم اللاعبون واللاعبات في التدريبات والمعسكرات منذ مارس الماضي، وتحديداً بعد المشاركة الناجحة في بطولة آسيا في البحرين، وهم يحتفظون بمعدلات ممتازة من اللياقة المطلوبة للمنافسة في البطولة.

وعن أهمية تلك المشاركة، قال ليموس: تضم بطولات الجو جيتسو المفتوحة وبطولات الجائزة الكبرى، مجموعة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، وبذلك فإن البطولة تشكل اختباراً قوياً للاعبينا الذين يتمتعون بقدر جيد من الخبرة والكفاءة، وأنا على ثقة من قدرتهم على المنافسة بقوة، ويعتبر التتويج بالبطولة خطوة مهمة تسهم في رفع ترتيب الإمارات وفقاً للتصنيف المعتمد من الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب أفضلية نسبية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم.

وأكّد ليموس أن أحد أهم مكتسبات المرحلة الماضية والإستراتيجية الناجحة لاتحاد الجو جيتسو هو توفر 3 لاعبين متقاربي المستوى في كل فئة وزنية ضمن تشكيلة المنتخب، وكلهم بوسعهم المنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز فرص المنتخب في اعتلاء منصات التتويج."

ويضم المنتخب الوطني في صفوفه اللاعبين مايد الشحي، وعمر السويدي، وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي وسعود الحوسني وخالد الشحي في وزن 62 كجم، ومحمد علي السويدي وسلطان كاظم في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وزن 85 كجم، وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي وزن 94 كجم.

وعلى صعيد اللاعبات يضم المنتخب في صفوفه حمدة الشكيلي، وشمسة العامري وبلقيس عبدالله في وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني، وميثاء شريم في وزن 52 كجم، وبشاير المطروشي في 57 كجم، وشما الكلباني وهيا الجهوري في وزن 63 كجم، ومروة الحوسني ومهرة محفوظ في وزن 70 كجم.