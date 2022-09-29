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كوزمين: الشارقة لا يحتاج إلى «الأجنبي الخامس»

كوزمين: الشارقة لا يحتاج إلى «الأجنبي الخامس»
29 سبتمبر 2022 19:03

 
علي معالي (الشارقة)

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أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، أن الفريق لا يحتاج إلى أجنبي خامس، لوجود لاعبين متميزين في الوقت الراهن، وقال: «لدينا 3 لاعبين فئة مقيمين، أصحاب مستويات جيدة، وهم لوان بيريرا وميلوني وعثمان كمارا، ويمكن الاستفادة من وجود اثنين منهم في الملعب، والثلاثي يملك قدرات عالية تجعل الاستفادة بجهودهم أفضل بكثير».
وأضاف: «اللاعب الخامس لا بد أن يكون مستواه أفضل بكثير من الثلاثي، كما أن لوان وميلوني وكمارا منسجمون بشكل رائع مع بقية العناصر الموجودة حالياً، وهو ما يجعلني أستفيد من جهودهم جميعاً، أضف إلى ذلك يمكن الاستفادة منهم لمصلحة المنتخب مستقبلاً».
وعن مباراة خورفكان يوم السبت المقبل، قال كوزمين: «مهمة لنا، حيث نواجه فريقاً بإيقاع جيد، ويمتلك عناصر ذات خبرة، وهجماته المرتدة خطيرة، ومثل هذه المباريات تحتاج إلى الصبر والانتباه في صفوفنا، وفريقي لديه نوعية من اللاعبين يستطيعون التعامل مع هذه الظروف».
وقال كوزمين: «هناك توازن بين كل فرق الدوري، في ظل اللائحة الجديدة بالخمسة الأجانب، وهناك أندية كثيرة استطاعت علاج أوجه النقص».
وأشار كوزمين إلى حالة التأقلم الحالية بين جميع اللاعبين من مواطنين وأجانب، وقال: «لا بد أن أشكر كل عناصر الفريق، حيث أرى الالتزام والتعاون من الجميع، سواء في فترة الإعداد، وكذلك في التوقف الأخير، والجميع يبذل كل ما لديه لتقديم الأفضل دائماً».

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