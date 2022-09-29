خيول الإمارات تتحفز لتحدي «أريبيان تروفي» الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات عصر الغد، فعاليات سباق «أريبيان تروفي» المخصص للأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو، والذي سيقام بمضمار سانت كلود الفرنسي وتشارك فيه 15 خيلاً.

ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، المهر «حمزة» بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس المخضرم أورتيز مندزابل.

وكان «حمزة» المنحدر من نسل «هلال الزمان» قد خاض سباقين، حيث حل في الأول بالمركز الخامس بفارق ضئيل عن منافسيه في سباق لمسافة 1400 متر بمضمار لاتست دو بوش، قبل أن يحل في المركز الثاني بفارق عنق عن «سينسرلي» في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان.

والممثل الثاني لخيول الإمارات هو المهر «جو ستار» لهلال العلوي، بإشراف توماس فورسي وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، وحقق ابن «المرتجز» الفوز بسباق الفئة الثالثة لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست دو بوش، قبل أن يحل في المركز الثاني في سباق بري كسبروي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر بمضمار دوفيل.

ويعد «الغدير» للوسمية ريسنج بإشراف فرانسول روهات وقيادة كريستوف سوميو من أقوي المرشحين للفوز، بعدما سبق له الفوز بفارق 16 طولاً في سباق الفئة الأولى في آخر مشاركة له، كما سبق وأن هزم من «جو ستار» بفارق 0.75 طول بمضمار لاتست.