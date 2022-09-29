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52 هدفاً تمنح «نوفاك الجزيرة» لقب المدافع الهداف

52 هدفاً تمنح «نوفاك الجزيرة» لقب المدافع الهداف
29 سبتمبر 2022 17:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
يتطلع مسؤولو نادي الجزيرة للاستفادة من القدرات الخاصة للمدافع التشيكي فيليب نوفاك، الذي أعلن النادي عن ضمه قادماً من فناربخشة التركي في صفقة انتقال حر، وسجل فخر أبوظبي اللاعب في قائمة الفريق بدلاً من الصربي ميلوس الذي سيغيب عن الفريق لعدة أشهر بسبب الإصابة بكسر في الساق.
ويمتاز فيليب نوفاك صاحب الـ 32عاماً بالقدرات الدفاعية الجيدة، خاصة في الألعاب الهوائية كونه من أصحاب القامات الطويلة، حيث يبلغ طوله 184 سم.
وبعيداً عن القدرات الدفاعية يبدو أن نوفاك يمتلك قدرات هجومية أيضاً حاله حال ميلوس الذي سجل أهداف كثيرة ومؤثرة مع الجزيرة، ونجح نوفاك في تسجيل 52 هدفاً خلال مسيرته التي امتدت 13 موسماً مع خمس أندية هي زين في الفترة من 2009 حتى 2011 وسجل معه 9 أهداف، فيما سجل 14 هدفاً مع نادي يابلونتس في 106 مباريات خاضها مع الفريق في الفترة من 2011 حتى 2015 ثم سجل 10 أهداف مع نادي ميتبيلاند في 73 مباراة شارك فيها بثلاث مواسم، كما سجل 15 هدفاً مع طرابزون سبور التركي في الفترة من 2018 حتى 2020 وأخيراً سجل 4 أهداف مع فناربخشة في 38 مباراة، وهو الأمر الذي يعني أن "فخر أبوظبي" على موعد مع مدافع هداف من طراز مميز.

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