«دبي البحري» يكرم شرطة الموانئ



دبي (الاتحاد)



تسلم العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، درعاً تذكارية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تقديراً للدور الكبير والمساهمة الفاعلة للقيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها، خاصة مركز شرطة الموانئ، في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية، خلال حفل توزيع شهادات المشاركة في الدورة التدريبية المتخصصة في الإنقاذ «الإسعافات الأولية المتقدمة»، بتقديم الدرع التكريمية لمدير مركز شرطة الموانئ، بحضور المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، والرائد خليفة الهاجري، والنقيب سيف بن صبيح الفلاسي، ووفيق عبدالله مسؤول الصحة والسلامة في النادي والمشاركين في الدورة التدريبية من مركز شرطة الموانئ.

ووجه محمد عبدالله حارب الفلاحي، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، لتعاونها المستمر مع النادي شريكاً إستراتيجياً، يلعب دوراً مهماً، ويسهم في إنجاح فعاليات النادي المختلفة في كل السباقات، مثمناً الدور الكبير لمركز شرطة الموانئ بمختلف أقسامه، على الدعم والاهتمام والمتابعة، مما كان له الأثر الرائع، في إظهار كافة الفعاليات بصورة احترافية، في بيئة آمنة وأجواء مثالية للتنافس، والمساهمة في هذا النجاح والدفع بالعديد من أفراد المجتمع للإقبال على المشاركة وممارسة هواياتهم بأمان.