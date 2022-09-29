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الرياضي

سعيد بن مكتوم يترأس اللجنة المنظمة لـ «مونديال البادل تنس»

سعيد بن مكتوم يترأس اللجنة المنظمة لـ «مونديال البادل تنس»
29 سبتمبر 2022 15:25

 
دبي (الاتحاد) 

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يترأس الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التي تستضيفها دبي من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين، على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتتضمن منافساتها فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخباً، ضمن كل فئة، وتضم الدول المشاركة في فئة الرجال والسيدات أبرز المنتخبات العالمية في البادل تنس.
وتضم اللجنة إسماعيل الهاشمي نائباً للرئيس، وعضوية كل من خليفة خوري، وناصر آل رحمة، وأحمد الخاجة، وعبد الكريم العارف وعواطف السويدي، وحسن المزروعي مديراً للبطولة، عيسى المرزوقي نائباً لمدير البطولة.
ورفع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على رعايته للبطولة ودعمه المستمر للعبة البادل تنس التي حققت انتشاراً واسعاً في الإمارات، بفضل توجيهات ودعم سموه اللامحدود لها.
وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم أن اللجنة المنظمة ستعمل على مدار الساعة لضمان نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في دبي، وحشد كل الطاقات والإمكانات، من أجل إخراجه على أفضل وجه ممكن وبالصورة التي تليق بمكانة الإمارات وسمعة دبي مركزاً عالمياً لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى، وموجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعاونهما في توفير كل مقومات النجاح للبطولة، وإلى سوق دبي الحرة على استضافة البطولة، حيث سيتم تجهيز 8 ملاعب لاحتضان المنافسات على مدار 6 أيام، منها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ 5 آلاف مشجع.
وقال الشيخ سعيد بن مكتوم: متحمّسون لاستضافة بطولة العالم للبادل تنس، التحضيرات تسير بشكل جيد، ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وتبذل اللجنة المنظمة كل جهودها لتكون نسخة دبي 2022 إحدى أفضل البطولات في تاريخ بطولة العالم للبادل تنس، ونحرص على توفير أجواء مميزة للجماهير لمتابعة المنافسات المثيرة والاستمتاع بالأداء القوي لنجوم اللعبة العالميين.

دبي
سعيد بن مكتوم
البادل تنس
مجلس دبي الرياضي
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