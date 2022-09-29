نجوم العالم يشاركون بالمهرجان الخيري لأصحاب الهمم 14 يناير

رضا سليم (دبي)

تستضيف دبي مباراة بين نجوم كأس العالم ونجوم آسيا لكرة القدم، يوم 14 يناير المقبل، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الخيري العالمي لأصحاب الهمم، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، والذي تنظمه اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي، ويخصص ريعه لصالح «أصحاب الهمم» في بعض الدول الآسيوية، في إطار الشراكة المجتمعية وفتح آفاق للتعاون وتعزيز المبادرات المختلفة، التي تصب في مسار دعم «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم.

ويشارك في المباراة الخيرية عدد من النجوم العالميين، منهم الفرنسي زين الدين زيدان والألماني بيكنباور، ونجوم الكرة البرازيلية: كارلوس دونجا وريفالدو وألدايير سانتونس وباولو هنريكي أندريولي وربرتو كارلوس وزيكو وغيرهم من النجوم، كما ستتم دعوة عدد من نجوم الكرة الآسيوية في الإمارات والسعودية والكويت وكوريا الجنوبية واليابان للمشاركة في المباراة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومحمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ويحيى كردي رئيس مجلس إدارة وشركة نادي لافال يوناتيد لكرة القدم بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونجوم كأس العالم السابقين دونجا وألدايير وباولو هنريكي أندريولي، فيما تحدث عبر تقنية الاتصال المرئي روبرتو كارلوس وريفالدو وزيكو ورالف ويلفجون، كما شاركت في المؤتمر عائشة المهيري بطلة أصحاب الهمم ولاعبة منتخبنا للرماية.

قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «الإمارات سبّاقة منذ تأسيسها في إطلاق ودعم المبادرات الخيرية واستقطاب نخبة النجوم للمشاركة في هذه الأحداث التي يتم تخصيص ريعها للأعمال الخيرية ويتواصل هذا الدور ويتعزز عاماً بعد آخر، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في رعاية ودعم المحتاجين في كل مكان بالعالم، والمهرجان يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في خدمة المبادرات والجهود الإنسانية».

ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى القيادة الرشيدة، التي ظلت تولي «أصحاب الهمم» اهتماماً خاصاً، مبيناً أن المرسوم التي صدر من صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة الإمارات لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، يحمل دلالة واضحة على دور الإمارات الريادي في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» على مستوى العالم، حيث أشار القرار إلى أن تكون الإمارات مركزاً لتأهيل وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع عبر بوابة الرياضة.

وقال محمد عبد الكريم جلفار: تأتي هذه المبادرة المشتركة لتعزيز دور الإمارات الريادي لدعم «أصحاب الهمم» في كافة المجالات، وتفعيل مبدأ مشاركة الجميع والدمج الكامل في المجتمع، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم على الصعد كافة.

وقال يحيى كردي: إن المشاركة في هذا المحفل، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة الإماراتية بدعم أصحاب الهمم وتوفير مقومات النجاح لهم، خصوصاً أن أصحاب الهمم نجحوا في تحويل الصعاب إلى طاقة بدمجهم في المجتمع وفق رؤية ثاقبة وتخطيط سليم.

