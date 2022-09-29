السيتي وبوما يكشفان عن زي «الرياضات الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف نادي مانشستر سيتي وعلامة بوما، عن أحدث مجموعة منتجات مخصصة للرياضات الإلكترونية، والتي تتضمن إصداراً محدوداً جديداً من قميص وسترة الرياضات الإلكترونية.

وسيرتدي القميص لاعبو فريق الرياضات الإلكترونية المحترفون في السيتي، والذين يمثلون مانشستر سيتي في لعبتي الفيفا وفورتنايت، ومن ضمنهم شون سبرينجيت Shellzz، وريان بيسوا اللذين سيرتديان القميص في منافسات لعبة الفيفا لهذا الموسم، فيما سيرتدي كل من كونراد سكرام وإيدان مونج "Threats" وجاكوب هانسن "Hellfire" القميص أثناء مشاركتهم في منافسات لعبة فورتنايت.

استلهم التصميم الفريد للقميص من خصائص شاشات التلفزيون، ولا سيما التشوه البصري الذي يظهر عند انقطاع الاتصال أو الإشارة. يُعد هذا التصميم الذي يعتمد على مخطط ألوان مذهل، والذي يطلق عليه اسم "Electronic Camo" أو "eCAMO"، السمة الرئيسية لقميص فريق الرياضات الإلكترونية هذا الموسم.

ويفخر نادي مانشستر سيتي بامتلاك واحدة من أكثر منصات الرياضات الإلكترونية تطوراً في عالم كرة القدم، مع لاعبين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين والدنمارك، إضافة إلى إطلاق شراكة إستراتيجية مع مؤسسة الرياضة والترفيه الرائدة عالمياً FaZeClan.

كما ستكون المؤسسة التقنية الرائدة وشريك النادي الرسمي "e&" "المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات" الشريك الجديد كلياً للواجهة الأمامية لقميص الرياضات الإلكترونية، بعدما كانت تظهر على طرف الكم في السنوات السابقة.

وستواصل إطارات نيكسن أيضاً دعمها المستمر لفريق مانشستر سيتي للألعاب الإلكترونية، وستظهر العلامة على الكم الأيسر.

وقال شون سبرينجيت Shellzz، لاعب فريق السيتي في لعبة الفيفا: "لقد أحببت قميص فريق الرياضات الإلكترونية الجديد، إنه تصميم رائع ومن المؤكد أنه سيكون بارزاً خلال المنافسات".

وأضاف: "لقد كنت مع النادي منذ إطلاق أول قميص لفريق الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع علامة بوما في عام 2019، وفي كل عام يقدم النادي تصميماً أكثر إبداعاً. ولا شك أن امتلاك تصاميم خاصة بفريق الرياضات الإلكترونية الفريدة يجعل جميع اللاعبين يشعرون بأنهم جزء من فريق أوسع وهو شعور رائع بالطبع".

وتابع: " كما أنه من الرائع أيضاً أن نرى عودة السترة ذات القلنسوة التي كانت إضافة رائعة في العام الماضي. إن هذا التعاون المستمر بين السيتي وبوما يضمن لنا دوماً حضورنا في المقدمة".