جالتييه في اختبار «خيانة الولاء»

باريس (أ ف ب)

يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر على ملعبه بارك دي برانس، فريق نيس في أول مواجهة للمدرب كريستوف جالتييه ضد فريقه السابق منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المحلي السبت.

وفشل سان جيرمان في هز شباك نيس خلال ثلاث مباريات ضد نيس الموسم الماضي، بما فيها خلال خروجه المفاجئ بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام الفريق الجنوبي، لكنه يدك شباك خصومه بأهداف غزيرة هذا الموسم.

سجل ثلاثي المقدمة المؤلف من كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، 27 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات مع النادي، كما وجدوا جميعهم طريقهم إلى الشباك خلال النافذة الدولية الأخيرة.

رغم بدايتهم القوية للدوري مع سبعة انتصارات وتعادل، يتقدم رجال جالتييه بفارق نقطتين فقط عن الغريم التقليدي مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ستكون الفرصة سانحة للفريق الجنوبي لاعتلاء الصدارة والضغط على سان جيرمان، عندما يقص شريط المرحلة الجمعة ضد مضيفه أنجيه الرابع عشر.

من جهته، يأمل سان جيرمان في مواصلة نتائجه الإيجابية رغم اكتفائه بفوز 1-صفر في مباراتيه الأخيرتين (ضد بريست وليون) قبل التوجه إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء في لقاء هام لصدارة المجموعة.

وكان من المتوقع أن ينافس نيس، المدعوم من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، في المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري الأبطال هذا الموسم، بعد سوق انتقالات نشيط ضم فيه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل من لسيتر سيتي الإنجليزي والويلزي آرون رامسي لاعب أرسنال السابق وروس باركلي الذي لعب لتشلسي.

ولكن تحت قيادة المدرب الجديد السويسري لوسيان فافر، الذي خلف جالتييه إثر رحيل الأخير مع نهاية الموسم الماضي، لتولي المهمة للمرة الثانية في الفريق الجنوبي بعد 2016-2018، تمكن الفريق الطموح من الفوز في مباراتين فقط من أصل ست ويحتل المركز الثالث عشر على بُعد نقطتين من منطقة الهبوط.

من جهته، يتألق مرسيليا بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيجور تودور، ولم يتلق أي هزيمة مع ستة انتصارات وتعادلين.

سجل التشيلي ألكسيس سانشيز أربعة أهداف في سبع مباريات في الدوري، منذ وصوله من إنتر الإيطالي هذا الصيف مقابل ثلاثة للظهير البرتغالي نونو تافاريش المعار من أرسنال.

ورغم صعوبة الأمر، يأمل مرسيليا الباحث عن لقب أول في الدوري الفرنسي منذ 2010 في مفاجأة سان جرمان وألا يحل وصيفاً له للموسم الثاني توالياً.

وفي أبرز المباريات، يلتقي لوريان الثالث الباحث عن فوزه الخامس توالياً مع ضيفه ليل الأحد.

أما لنس الرابع فسيكون سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم تحت الخطر، عندما يستقبل ليون في ختام المرحلة الأحد، علماً أن الأخير يسعى لتفادي خسارة رابعة توالياً بعد بداية قوية للموسم.