الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كوري: «تجريد ووريرز» مهمة كل الفرق

كوري: «تجريد ووريرز» مهمة كل الفرق
29 سبتمبر 2022 15:30

طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
منطقة مخصصة لمشجعي «السلة الأميركي» في أبوظبي

قال ستيفن كوري إن فرق الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، تستعد من أجل تجريد فريقه جولدن ستايت ووريرز من اللقب، مع بدء المباريات التحضيرية هذا الأسبوع في اليابان قبيل انطلاق الموسم الجديد.
ويسعى النجم كوري لإحراز لقبه الخامس مع انطلاق منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل، وحث رفاقه على رفع التحدي عالياً.
قال كوري من اليابان، حيث يتحضر فريقه لخوض مباراتين أمام واشنطن ويزاردز: "من السهل جداً أن نحافظ على الحافز لأننا نريد أن نُبقي على هذا الشعور لأطول فترة ممكنة".
وتابع: "ندرك جيداً أن الدفاع عن اللقب هو أصعب شيء يمكن القيام به في رياضتنا. ليس هناك الكثير من الفرق القادرة على فعل ذلك وكل فريق يتحضر مجدداً للفوز علينا، لذا علينا أن نتقبل ذلك ومحاولة التطور".
وأحرز ووريرز لقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على بوسطن سلتيكس 4-2 في نهائي الموسم الماضي، في حين اختير كوري أفضل لاعب في النهائيات لأول مرة في مسيرته بعد أداء خارق.
وأكد ابن الـ 34 عاماً أنه حصل على فترة راحة بعد "صيف مزدحم وجنوني" وهو يتوق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
وأردف أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين عامي 2015 و2016: "أتشوق للعودة إلى روتين الموسم لأنه المكان الذي يجلب لي السعادة، حيث أحاول أن أكون أفضل لاعب كرة سلة والتحضر لهذا الموسم".
وستكون مباراة الجمعة على ملعب سايتاما سوبر أرينا شمال طوكيو المرة الأولى التي تخوض فيها أندية الدوري مباريات خارج الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.
وتتضمن تشكيلة ويزاردز الذي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي النجم الياباني روي هاتشيمورا.
في المقابل، حذّر مدرب ووريرز ستيف كير أن "لا أحد سيلعب أطناناً من الدقائق"، في حين وعد كوري بـ "تقديم استعراض كبير" للجماهير اليابانية.
قال: "هي فرصة استثنائية للتعرف على الثقافة اليابانية، الجماهير، لإظهار التقدير لكيفية تطور لعبة كرة السلة وأن بي آيه حول العالم".
وختم قائلاً: "من الواضح، من المبكر جداً خلال مغامرتنا هذا الموسم، خوض أولى مبارياتنا قبل انطلاق الموسم، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للاستمتاع وتقديم استعراض كبير والتمتع بالأجواء داخل الملعب".

فريق بوسطن سيلتيكس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
جولدن ستايت ووريورز
آخر الأخبار
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
الإمارات
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
اليوم 19:04
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
عربي ودولي
زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:53
مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي
بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:29
بوتين يلقي كلمة في الكرملين
عربي ودولي
بوتين يوجه اتهاما للغرب بشأن تسرب "نورد ستريم"
اليوم 18:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©