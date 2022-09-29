كوري: «تجريد ووريرز» مهمة كل الفرق

طوكيو (أ ف ب)

قال ستيفن كوري إن فرق الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، تستعد من أجل تجريد فريقه جولدن ستايت ووريرز من اللقب، مع بدء المباريات التحضيرية هذا الأسبوع في اليابان قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى النجم كوري لإحراز لقبه الخامس مع انطلاق منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل، وحث رفاقه على رفع التحدي عالياً.

قال كوري من اليابان، حيث يتحضر فريقه لخوض مباراتين أمام واشنطن ويزاردز: "من السهل جداً أن نحافظ على الحافز لأننا نريد أن نُبقي على هذا الشعور لأطول فترة ممكنة".

وتابع: "ندرك جيداً أن الدفاع عن اللقب هو أصعب شيء يمكن القيام به في رياضتنا. ليس هناك الكثير من الفرق القادرة على فعل ذلك وكل فريق يتحضر مجدداً للفوز علينا، لذا علينا أن نتقبل ذلك ومحاولة التطور".

وأحرز ووريرز لقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على بوسطن سلتيكس 4-2 في نهائي الموسم الماضي، في حين اختير كوري أفضل لاعب في النهائيات لأول مرة في مسيرته بعد أداء خارق.

وأكد ابن الـ 34 عاماً أنه حصل على فترة راحة بعد "صيف مزدحم وجنوني" وهو يتوق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأردف أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين عامي 2015 و2016: "أتشوق للعودة إلى روتين الموسم لأنه المكان الذي يجلب لي السعادة، حيث أحاول أن أكون أفضل لاعب كرة سلة والتحضر لهذا الموسم".

وستكون مباراة الجمعة على ملعب سايتاما سوبر أرينا شمال طوكيو المرة الأولى التي تخوض فيها أندية الدوري مباريات خارج الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.

وتتضمن تشكيلة ويزاردز الذي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي النجم الياباني روي هاتشيمورا.

في المقابل، حذّر مدرب ووريرز ستيف كير أن "لا أحد سيلعب أطناناً من الدقائق"، في حين وعد كوري بـ "تقديم استعراض كبير" للجماهير اليابانية.

قال: "هي فرصة استثنائية للتعرف على الثقافة اليابانية، الجماهير، لإظهار التقدير لكيفية تطور لعبة كرة السلة وأن بي آيه حول العالم".

وختم قائلاً: "من الواضح، من المبكر جداً خلال مغامرتنا هذا الموسم، خوض أولى مبارياتنا قبل انطلاق الموسم، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للاستمتاع وتقديم استعراض كبير والتمتع بالأجواء داخل الملعب".