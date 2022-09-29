حتا يطارد «الفوز الأول» أمام جلف في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تصطدم طموحات حتا في حصد الفوز الأول بـ «دوري الدرجة الأولى»، بمنافسه جلف أف سي في لقاء الفريقين مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة، والتي تشهد مواجهة ثانية في تجمع سيتي بضيفه دبا الحصن.

وتستكمل الجولة السبت بمباريات العروبة والفجيرة، الرمس والجزيرة الحمراء، فرسان هسبانيا وبينونة، وتختتم الأحد بمباريات الذيد والحمرية، مصفوت ومسافي، العربي والتعاون، فيما يغيب الإمارات صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وفشل «الإعصار» - الفريق الوحيد الذي لم ينجح في تسجيل أي هدف حتى الآن- في تحقيق الفوز خلال مباراتين على التوالي، بالخسارة أمام العروبة 0-1، والإمارات 0-3، ليقبع في المركز قبل الأخير، في المقابل يتطلع جلف «الثاني عشر» في استعادة ذاكرة الفوز الأول أمام فرسان هسبانيا 3-1، بعد الخسارة في آخر جولتين 0-1 أمام سيتي، و0-3 أمام العروبة.

وفي المباراة الثانية في افتتاح الجولة ذاتها، يشعل فارق النقطة ما بين سيتي صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط، وضيفه دبا الحصن «الرابع» برصيد 6 نقاط، أجواء مواجهة الفريقين التي تقام على ستاد نادي الإمارات الغائب عن الجولة.

وتتركز الأنظار في الجولة الرابعة على سباق «الهدافين العرب» لصدارة القائمة، والذي يجمع الثلاثي العُماني فارس الجابري مهاجم العربي ومتصدر القائمة حالياً برصيد 4 أهداف، فيما حل مواطنه محمد المربوعي لاعب دبا الحصن في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الموريتاني أحمد الولي مهاجم الرمس الذي يخوض موسمه الأول في الملاعب المحلية.



الجمعة



حتا - جلف أف سي 17:15

سيتي - دبا الحصن 17:20

السبت



العروبة - الفجيرة 17:15

الرمس - الجزيرة الحمراء 17:15

فرسان هسبانيا - بينونة 17:20

الأحد



الذيد - الحمرية 17:15

مصفوت - مسافي 17:15

العربي - التعاون 17:20