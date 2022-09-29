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«دوري أبوظبي للكريكيت T10» يعلن قوائم اللاعبين

«دوري أبوظبي للكريكيت T10» يعلن قوائم اللاعبين
29 سبتمبر 2022 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشف «دوري أبوظبي للكريكيت T10»، عن أسماء اللاعبين في الفرق الثمانية المشاركة في البطولة، قبل انطلاق «النسخة السادسة»، التي تقام في استاد زايد للكريكيت 23 نوفمبر المقبل، وتختتم بالمباراة النهائية 4 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للإمارات.
وتضم الفرق الثمانية نخبة من أفضل اللاعبين من أنحاء العالم، كما يشارك في النسخة الجديدة فريقان جديدان من أميركا، هما نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، ما يجعل الدوري كرنفالاً رياضياً مع ثمانية من أشهر الفرق وألمع اللاعبين في عالم الكريكيت.
واختار فريق ديكان جلاديتورز، كلاً من نيكولاس بوران لاعباً رئيسياً بين صفوفه، بجانب أندريه راسل، ومجيب أور الرحمن، وديفيد ويس، وتوم كوهلر-كادمور، ولوك وود، وأودين سميث، وجوش ليتل، وويل سميد، وظاهر خان، وكيرتس كامفر، وظهور خان، وعديل مالك، وسلطان أحمد، وجيسون روي، وتاسكن أحمد.
فيما اختار فريق نمور البنغال، شكيب الحسن في مقدمة اللاعبين، وكلاً من إيفين لويس، وكولين مونرو، وحضرة الله زازاي، وجو كلارك، وبيني هاول، وبن كاتنج، ومحمد أمير، وماثيشا باثيرانا، ونور الحسن، ومريتونجوي تشودري، وزروهان مصطفى، وجيراج سوري، وعمير علي، ودان كريستيان وجيك بول.
أما فريق دلهي بول، فقد اختار دواين برافو بوصفه لاعباً رئيسياً، وتيم ديفيد، ورايلي روسو، ورحمان الله جورباز، وفضلحاق فاروقي، وويل جاك، ودومينيك دراكيس، ونجيب الله زدران، وريتشارد جليسون، وكيمو بول، وميتشل ستانلي، وشيراز أحمد، وكارنال الزاهد، وأيان خان، وعماد وسيم، وجوردان كوكس.
وبالنسبة لفريق تشيناي بريفز، فإنه يضم كلاً من داسون شاناكا لاعباً رئيسياً، وكارلوس براثويت، وبهانوكا راجاباكسا، وأوبيد ماكوي، وماهيش ثيكشانا، وأولي ستون، وبن دوكيت، وسام كوك، وسيكندر رازا، وروس وايتلي، وكوبي هيرفت، وكارتيك ميابان، وفريتيا أرافيند، وصابر راو، ولوري إيفانز، وجيمس فولر.
وحافظ فريق نورثرن ووريورز، بطل الدوري مرتين، على واندو هاسارانجا من سريلانكا لاعباً رئيسياً، وأضاف كلاً من شيرفان روثرفورد، وروفمان باول، وآدم ليث، وريس توبلي، وكينار لويس، وواين بارنيل، وآدم هوز، وكريس جرين، وراياد إمريت، وجوس أتكينسون، وجنيد صديق، وعثمان خان، وحمدان طاهر، ودوشمانتا شاميرة، ومحمد عرفان.
وضم فريق أبوظبي، والذي عين كريس لين لاعباً رئيسياً، كلاً من فابيان ألين، وعادل راشد، وفيل سالت، ونافين الحق، وتيمال ميلز، وجيمي أوفرتون، وجيمس فينس، وبراندون كينج، ودرويش رسولي، وأليشان شرفو، وعماد بت، وعلي عابد، وإيثان ديسوزا، ومصطفى الرحمن، وبيتر هاتزوغلو.
وبالنسبة لفريق نيويورك سترايكرز، يأتي كيرون بولارد في مقدمة اللاعبين، مع أوين مورجان، وعزام خان، وبول ستيرلينج، وروماريو شيبرد، وأندريه فليتشر، وهاب رياض، وجوردان طومسون، وكيسريك ويليامز، وإزهار الحق نافيد، وتوم هارتلي، ومحمد وسيم، وناف بابريجا، ومحمد فاروق، وأكيل حسين، ورافي رامبول.
فيما قام لانس كلوسنير الذي تولى مهمة تدريب مورسفيل سامب آرمي باختيار دافيد ميلر لاعباً رئيسياً، وأنريش نوتتيج، وشيمرون هاتماير، ومعين علي، وداوين بريتوريوس، وجونشون شارلز، وشاميكا كارونارتين، وجورج جارتون، وأندرياس جوس، وأبراهام بينار، وإبراهيم زادرين، وأحمد رزا، كاشف داود، باسل حميد، شيلدون كوتريل وكريم جنات.
وقال شاجي الملك، رئيس مجلس إدارة تي 10 سبورت مانجمنت: يسعدنا مشاهدة النمو الذي حققه الدوري على مدى السنوات الماضية، ويسرنا الإعلان عن أسماء اللاعبين المشاركين في الفرق الثمانية التي تخوض منافسات دوري أبوظبي للكريكيت T10.
وأشار إلى أن نجاح أي حدث يعتمد على الشراكات والفرق المشاركة في الحدث، كما يسهم «أبوظبي كريكت سبورتس هب» بدور كبير في نجاح البطولة.
وقال: إننا على يقين بأن هذا الموسم سيكون أكثر تشويقاً من السنوات السابقة، مع مشاركة فرق متميزة في عالم رياضية الكريكيت، وأرحب بلاعبي الكريكيت في البطولة المرموقة، وأتمنى لهم موسماً ممتعاً.

الإمارات
أبوظبي
دوري أبوظبي تي 10 للكريكيت
استاد زايد للكريكت
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