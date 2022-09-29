الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أونيل: لقاء نجوم سلة أميركا في أبوظبي مصدر إلهام للجماهير

أونيل: لقاء نجوم سلة أميركا في أبوظبي مصدر إلهام للجماهير
29 سبتمبر 2022 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق من أبوظبي
ديوكوفيتش يتقدم المشاركين في دوري التنس العالمي


تستعد أبوظبي لاستضافة مباراتين تمهيديتين، قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بين أتلانتا هوكس، وميلووكي باكس «حامل اللقب» 6 و8 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.
وبهذه المناسبة، أبدى الأسطورة شاكيل أونيل، الفائز بالدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، والسفير الرسمي للحدث، سعادته بالمشاركة في الفعاليات المرتقبة بالعاصمة أبوظبي.
وتعليقاً على أهمية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، والتي تأتي في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، قال أونيل: يشكل لقاء نجوم الفريقين ومتابعتهم مباشرة مصدراً لإلهام وحماس الجمهور في أبوظبي والمنطقة، ولا شك أن المباريات تدعم تطور رياضة كرة السلة في الإمارات، وبينما يضم الفريقان نخبة من النجوم، من الولايات المتحدة وخارجها، تسهم استضافة أفضل اللاعبين، مثل يانيس أنتيتوكونمبو وتراي يونج، في استقطاب اهتمام المزيد من الجمهور، مع توفير منصة لإعداد جيل جديد من المواهب، بالتزامن مع اتساع قاعدة ممارسة اللعبة.
وأضاف: تمثل المباريات التمهيدية محطة مهمة قبل بداية الموسم، وخصوصاً للاعبين الشباب والجدد، إذ تعد فرصة لاختبار خطط ومواقف تنافسية في أجواء تشبه إلى حد كبير المباريات الرسمية، بعيداً عن التدريبات اليومية، ويطمح هؤلاء النجوم إلى تقديم عروض ترضي عشاق الرياضة في أبوظبي.
وأكد أونيل، عضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، حضوره مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، فضلاً عن برامج وجلسات تطوير الناشئين والشباب، وفعاليات التواصل مع الجمهور خلال أسبوع المباريات.
ويُشارك النجم الأميركي، الذي تم اختياره ضمن قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة، أيضاً في فعاليات منطقة جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تقام من 5 إلى 9 أكتوبر في منارة السعديات، وتحتضن جدولاً حافلاً بالتحديات الرياضية والألعاب الإلكترونية والتجارب الترفيهية والحفلات والعروض الفنية الرسمية لفرق الرابطة، بحضور كوكبة من الأساطير.

الإمارات
أبوظبي
سلة أميركا
أونيل
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
الإمارات
ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات لرئاسة وزراء إيطاليا
اليوم 19:04
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
عربي ودولي
زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:53
مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي
بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:29
بوتين يلقي كلمة في الكرملين
عربي ودولي
بوتين يوجه اتهاما للغرب بشأن تسرب "نورد ستريم"
اليوم 18:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©