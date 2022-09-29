أونيل: لقاء نجوم سلة أميركا في أبوظبي مصدر إلهام للجماهير



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي لاستضافة مباراتين تمهيديتين، قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بين أتلانتا هوكس، وميلووكي باكس «حامل اللقب» 6 و8 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.

وبهذه المناسبة، أبدى الأسطورة شاكيل أونيل، الفائز بالدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، والسفير الرسمي للحدث، سعادته بالمشاركة في الفعاليات المرتقبة بالعاصمة أبوظبي.

وتعليقاً على أهمية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، والتي تأتي في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، قال أونيل: يشكل لقاء نجوم الفريقين ومتابعتهم مباشرة مصدراً لإلهام وحماس الجمهور في أبوظبي والمنطقة، ولا شك أن المباريات تدعم تطور رياضة كرة السلة في الإمارات، وبينما يضم الفريقان نخبة من النجوم، من الولايات المتحدة وخارجها، تسهم استضافة أفضل اللاعبين، مثل يانيس أنتيتوكونمبو وتراي يونج، في استقطاب اهتمام المزيد من الجمهور، مع توفير منصة لإعداد جيل جديد من المواهب، بالتزامن مع اتساع قاعدة ممارسة اللعبة.

وأضاف: تمثل المباريات التمهيدية محطة مهمة قبل بداية الموسم، وخصوصاً للاعبين الشباب والجدد، إذ تعد فرصة لاختبار خطط ومواقف تنافسية في أجواء تشبه إلى حد كبير المباريات الرسمية، بعيداً عن التدريبات اليومية، ويطمح هؤلاء النجوم إلى تقديم عروض ترضي عشاق الرياضة في أبوظبي.

وأكد أونيل، عضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، حضوره مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، فضلاً عن برامج وجلسات تطوير الناشئين والشباب، وفعاليات التواصل مع الجمهور خلال أسبوع المباريات.

ويُشارك النجم الأميركي، الذي تم اختياره ضمن قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة، أيضاً في فعاليات منطقة جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي تقام من 5 إلى 9 أكتوبر في منارة السعديات، وتحتضن جدولاً حافلاً بالتحديات الرياضية والألعاب الإلكترونية والتجارب الترفيهية والحفلات والعروض الفنية الرسمية لفرق الرابطة، بحضور كوكبة من الأساطير.