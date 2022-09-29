994.8 مليون درهم القيمة السوقية لـ «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (دبي)



قفزت القيمة السوقية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» إلى رقم تاريخي غير مسبوق، بعدما وصلت إلى 280.23 مليون يورو «994.8 مليون درهم»، مع إغلاق باب القيد لصفقات الأجانب القادمين من خارج الدولة، واقتصر الرقم منذ أسبوعين على 253 مليوناً، ما يعني أن هناك زيادة بلغت 27.3 مليون، وذلك بعد ارتفاع عدد الصفقات العالمية التي انضمت إلى الأندية خلال الفترة الأخيرة، منها تعاقد النصر مع المغربي عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي، فضلاً عن اليوناني مانولاس القادم من أوليمبياكوس إلى الشارقة، وختامها البلجيكي جايسون دينايير «الصفقة المدوية» لشباب الأهلي، والتي سيطرت على قمة الأعلى قيمة سوقية بين الأجانب بـ 14 مليون يورو، وقفز «الفرسان» بسببها إلى «وصافة» قائمة الأندية الأعلى في القيمة السوقية، بعدما كان يحتل المركز السادس قبل أسبوعين فقط، بإجمالي 19.24 مليون يورو، ليصل بعد صفقة دينايير إلى 32.49 مليون يورو، متفوقاً على العين الذي كان ثانياً، والجزيرة الذي كان ثالثاً.

ولا يزال الشارقة يحتل صدارة القيمة السوقية بين أنديتنا المحترفة، بفضل تعاقده مع 3 صفقات عالمية وهم بيانيتش من برشلونة، وباكو ألكاسير من فياريال، ومانولاس قادماً من أولمبياكوس، وبلغت القيمة السوقية لـ «الملك» 39.39 مليون يورو.

واللافت أن الصفقات كلها انتقلت إلى «دورينا» عبر صفة «لاعب حر»، ما يعني تقليل النفقات على الأندية، إلا أنها لم تقلل القيمة السوقية للدوري بأكمله، من واقع تقييمات أكبر المواقع العالمية المرموقة في هذا المجال «ترانسفير ماركت».

واستطاع الوحدة أيضاً أن يتقدم إلى الترتيب الثالث مع غلق باب قيد الصفقات الخارجية، بعد الشارقة وشباب الأهلي، حيث إن قيمته قبل ضم البرازيلي آلان لاعب إيفرتون بلغت 23.88 مليون يورو، لتصبح الآن 28.28 مليون، ويأتي العين رابعاً بـ 28.23.

أما قائمة أغلى اللاعبين في القيمة السوقية في «أدنوك للمحترفين» حالياً، يتصدرها البلجيكي دينايير لاعب شباب الأهلي بـ 14 مليون يورو، يليه البرازيلي آلان لاعب الوحدة «10 ملايين يورو»، ويأتي بيانيتش لاعب الشارقة في المركز الثالث بـ 9.5 مليون يورو، يليه باكو ألكاسير «الشارقة» بـ 9 ملايين يورو، ويليه فلورين تاناسي لاعب الجزيرة «5.5 مليون».