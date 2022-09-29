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«الإحصائيات» ترفع درجة الترقب في «ديربي بر دبي»

«الإحصائيات» ترفع درجة الترقب في «ديربي بر دبي»
29 سبتمبر 2022 22:00

 
مراد المصري (دبي)

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ينتظر أن يكون «ديربي بر دبي»، بين النصر والوصل يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، واحداً من أكثر اللقاءات حماساً وترقباً خلال «حقبة الاحتراف»، وذلك مع وجود العديد من الإحصائيات والأرقام التي ترفع من إثارة المواجهة التاريخية.
يدخل الفريقان يدخلان المباراة، وهما يمران بمرحلة إيجابية على صعيد الأداء، حيث يتصدران نسبة الأكثر استحواذاً على الكرة، في أول ثلاث جولات من المسابقة، حيث بلغ معدل استحواذ «العميد» 67.6 %، و«الإمبراطور» 64.7 %، ويتصدر النصر قائمة أكثر الفرق تمريراً للكرة بـ 1790 تمريرة، ويأتي الوصل ثالثاً بـ 1626 تمريرة بمجموع 3416 تمريرة بينهما.
وفيما اكتفى النصر بتسجيل 3 أهداف، فإنه صاحب أقوى دفاع باستقباله هدف «يتيم» فقط، فيما سجل الوصل 5 أهداف رابع أقوى هجوم.
وتعكس الأرقام محاولة المدربين الألماني تورستن فينك، والأرجنتيني خوان بيتزي في وضع «بصمة» على أداء الفريقين، في أول ظهور لهما في «دورينا»، وأول مواجهة تجمع بينهما في «الديربي» الذي عرف ظهور وجوه عديدة على «الدكة».
وسيكون الترقب في اللقاء، لمعرفة الوجه الذي يكون عليه الوصل، بعدما ظهر فابيو ليما وعلي صالح في تدريبات الفريق، عقب خروجهما من قائمة «الأبيض» للتعافي من الإصابة، مع وجود عمر عبد الرحمن «عموري» الساعي للعودة إلى المنتخب في المرحلة المقبلة، وعلى الجانب الآخر يتسلح النصر بالصفقة الجديدة، المغربي عادل تاعرابت، من أجل ضبط إيقاع الوسط .
ومما يزيد من الترقب في «الديربي»، الإقبال الجماهيري الكبير على الحضور على مدرجات استاد آل مكتوم بالنصر، مع سعي كل جمهور لإثبات حضوره القوي ومساندة فريقه في المواجهة ذات الحسابات الخاصة بينهما بغض النظر عن أي أمور أخرى.
وكشفت الإحصائيات الخاصة بالتذاكر عن حجم الإقبال الكبير، وتزايد عمليات الشراء في الساعات الماضية، مما من شأنه أن يضفي المزيد من الأجواء الحماسية على اللقاء.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوصل
فابيو ليما
عمر عبدالرحمن
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