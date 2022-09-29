ألكاراس يعود من بوابة أستانا



باريس (أ ف ب)

قال الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً منذ فوزه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أوائل سبتمبر الحالي، إنه أخذ إجازة لبضعة أيام، وسيكون على رأس المشاركين في دورة أستانا الكازخستانية الأسبوع المقبل.

وأعلن ألكاراس الذي أسهم في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ديفيز، عودته إلى المنافسات خلال محادثة على «إنستجرام» مع مسؤولين عن الشركة الفرنسية للألبسة الرياضية الراعية له.

وقال ألكاراس «19 عاماً»: أشعر أنني بحالة جيدة، أريد الاستمرار في اللعب بشكل جيد، والبقاء في المركز الأول عالميا لأطول فترة ممكنة، لكنني لا أشعر بأي ضغط خاص فيما يتعلق بترتيبي.

ويسافر ألكاراس بعد مشاركته في دورة أستانا إلى سويسرا، لخوض غمار دورة بازل، ثم سيلعب في دورة باريس بيرسي في العاصمة الفرنسية، وبعدها في بطولة الماسترز الختامية في تورينو في نوفمبر، في محاولة لإنهاء موسم تاريخي بأسلوب متميز.