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الرياضي

دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!

دينايير يصقل مهاراته «حافي القدمين»!
29 سبتمبر 2022 12:00

 
مراد المصري (دبي)

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يتولى البلجيكي جايسون دينايير، مهمة ضبط إيقاع دفاع شباب الأهلي، بعد إعلان «الفرسان» رسمياً التعاقد مع اللاعب الدولي «27 عاماً»، في صفقة خطفت الأضواء، بالنظر إلى العروض العديدة التي تلقاها من أندية أوروبية وخليجية قبل أن يختار دبي وجهة له.
ويملك دينايير سيرة ذاتية متميزة باللعب في دول أوروبية عدة منها إنجلترا واسكلتندا وفرنسا، إلى جانب أنه لاعب دولي في مختلف المنتخبات البلجيكية منذ سن الـ 19.
وهناك العديد من الجوانب التي لا يعرفها الجميع عن حياته، وسبق أن كشف عنها اللاعب في لقاءات صحفية سابقة.
يرى دينايير أن كرة القدم أنقذت حياته، ومنحته الأمل لإخراج عائلته من أحياء بروكسل الفقيرة التي كانوا يسكنون فيها خلال طفولته، وقال في لقاء مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية حول تفاصيل حياته: كنا نعيش في منطقة فقيرة جداً في بروكسل، لا أحد يريد الذهاب إليها، ولكن مع تقدمي في العمر بدأت أفهم جيداً، وكنت بحاجة لإظهار أنني قادر على فعل شيء ما، وتمكنت من إخراج أمي وإخوتي من هناك.
وأشار دينايير إلى الوقت الذي قضاه في أكاديمية «جيه أم جي» البلجيكية، عندما انضم لها لاعباً ناشئاً، وقال: في المرة الأولى التي ذهبت فيها أخذت حذاء كرة القدم الخاص بي، ورأيت لافتة عند البوابات «لا أحذية»، كان الأمر غريباً جداً، وفي البداية كان اللعب بدون حذاء، وأنا حافي القدمين يؤلمني كثيراً، ولكن تقنيتي تحسنت كثيراً، الأمر ساعدني إلى جانب التدريب لمدة أربع ساعات يومياً، كان تحدياً لعدم الخروج مع أصدقائك وبفضل ذلك تعلمت كرة القدم جيداً.
خاض دينايير الذي وقع أول عقد احترافي له مع مانشستر سيتي عام 2014، أكثر من تجربة على سبيل الإعارة على مدار 4 سنوات لاحقة، قبل الانضمام إلى ليون الفرنسي، وخاض 35 مباراة دولية، إلى جانب مشاركته في أمم أوروبا 2016 و 2020، وتُوج بلقب الدوري والكأس في اسكتلندا مع سيلتك، والدوري وكأس تركيا مع غلطة سراي.

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