«عودة القائد» تتصدر قمة «الزعيم» و«الفرسان» في الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مشاركة اللاعب الدولي محمد شمل، نجم وقائد العين الحالي أمام فريقه السابق شباب الأهلي، والمقررة يوم السبت المقبل، أجواء نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والتي تعد أول بطولات موسم 2022- 2023، ويشهد الدور ذاته مواجهة ثانية تجمع بين النصر والجزيرة.

ولعب محمد شمل لفريقي العين وشباب الأهلي، بعدما دشن مشواره مع «الزعيم» على مدار 16 موسماً على التوالي، تُوج خلالها بـ 13 لقباً، قبل الانتقال في يوليو 2020 إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة، حيث تُوج مع «الفرسان» بثلاثة ألقاب، شملت «ثنائية» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لموسم 2020- 2021، إضافة إلى لقب الدوري العام لموسم 2021- 2022، ليعود بعدها إلى العين، مع بداية الموسم الحالي 2022- 2023.

ووصف شمل تجربة الإعارة مع شباب الأهلي بالناجحة، وقال: استفدت الكثير خلال مشواري مع «الفرسان»، وحظينا بدعم ومتابعة كبيرة ومباشرة من الفريق محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الرياضية والفردية بالنادي، بجانب جهود الجهاز الإداري والفني.

وأضاف: بالطبع المشوار لم يكن سهلاً، خاصة مع ظروف العمل، ولكننا نجحنا في حصد إنجازات لافتة، من خلال التتويج بثلاثة ألقاب مهمة في سجلات النادي، وتُوجت على الصعيد الشخصي بلقب أفضل لاعب «حائط صد» في الموسم الماضي، بجانب عودتي إلى المنتخب الأول من بوابة «الفرسان».

وحول عودته إلى العين ناديه الأصلي، قال شمل قائلاً: العين بيتي وداري الذي نشأت فيه، وعودتي إلى صفوفه طبيعية، وتتسق مع تجربة أي لاعب محترف يدافع بقوة ويقاتل من أجل الشعار الذي يرتديه، لافتاً إلى أن «الزعيم» يبحث خلال الموسم الحالي عن استعادة شخصية البطل، وذكر أن مباراة نصف النهائي المرتقب في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، تتطلب من الجميع بذل مجهودات مضاعفة، أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية.

وحول غياب «الزعيم» عن التتويج بالألقاب على مدار أكثر من موسم، منذ الظفر بلقب الدوري العام موسم 2018- 2019، قال شمل: نطمح خلال الموسم الحالي إلى إعادة اكتشاف الفريق، ومهمتنا في استعادة شخصية البطل لن تكون سهل، في ظل ابتعاد الفريق عن الألقاب لفترة طويلة، مشيداً بدعم إدارة شركة العين للألعاب الرياضية برئاسة خميس الكعبي، وعبد العزيز الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومشرف قطاع الكرة الطائرة.

وطالب قائد «طائرة الزعيم» جمهور الفريق الاستمرار في الدعم والمؤازرة للاعبين، وقال: جمهور العين هم الداعم الأول لكل فرق النادي، ونتطلع إلى استمرار وقفتهم القوية خلف فريق الطائرة، من أجل العودة إلى معانقة الألقاب.

وامتدح شمل تعديلات لوائح اتحاد الطائرة لمنافسات الموسم الحالي، والتي تشمل السماح بمشاركة 3 لاعبين داخل الملعب، من غير حاملي جنسية الدولة «الأجانب، المقيمين، المواليد»، وقال: التعديلات الجديدة على اللوائح أضفت المزيد من الإثارة على المباريات، في ظل ارتفاع مستوى كل الفرق المشاركة.

في سطور

الاسم: محمد شمل المعمري

الفريق الحالي: العين

العمر: 36 عاماً

الألقاب مع العين: 13

الألقاب مع شباب الأهلي: 3