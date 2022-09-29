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الرياضي

خورفكان يطلق مبادرة «بكم نفتخر»

خورفكان يطلق مبادرة «بكم نفتخر»
29 سبتمبر 2022 10:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)


أطلقت شركة خورفكان لكرة القدم، برئاسة خليل غانم الحمادي، مبادرة «بكم نفتخر»، والتي تهدف إلى تكريم رؤساء الإدارات واللاعبين السابقين.
حضر حفل إطلاق المبادرة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء الشركة، ورؤساء مجلس إدارة النادي منذ تأسيسه حتى الآن، والرعيل الأول من اللاعبين، ‏وتشمل المبادرة كل من له بصمة في مسيرة النادي خلال العقود الماضية.

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وأبدى خليل غانم اعتزازه برؤساء النادي السابقين والرعيل الأول من اللاعبين والجماهير الأوفياء الذين ساندوا الفريق منذ التأسيس، لافتاً إلى استمرار المبادرة حتى نهاية الموسم الحالي.
وأضاف أن النادي بصدد إنشاء مجلس كبير يضم كافة منتسبي وإدارات النادي السابقة ليكون التجمع أسبوعياً، بما يكفل التواصل بين مختلف الأجيال.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
خليل غانم الحمادي
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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