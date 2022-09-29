«تيتانيك الغارقة» تظهر في المكسيك!



المكسيك (رويترز)

تصدرت خسارة منتخب المكسيك لكرة القدم ودياً 3-2 أمام كولومبيا، رغم تقدمها بهدفين، عناوين الصحف المكسيكية، وبينها ريكورد التي قالت إن المنتخب بدا أشبه «بسفينة غارقة تحمل اسم تريتانيك» في إشارة إلى السفينة تيتانيك.

وقبل أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم بقطر، وصف المتابعون أداء منتخب المكسيك الذي يحمل لقب «تري» في الشوط الثاني بأنه كارثي، إذ قلبت كولومبيا تأخرها بهدفين، لتفوز في اللقاء الذي أقيم في كاليفورنيا.

وقالت ريكورد في صفحتها الأولى «فريق المدرب جيراردو مارتينو تاتا يغرق، أبحر بكامل سرعته، وهيمن على الشوط الأول، وأحرز هدفين بواسطة أليكسيس فيجا وجيراردو أرتياجا، ولكن كولومبيا عدلت تأخرها فيما انصهرت المكسيك بطريقة محرجة».

وهذه الخسارة الثانية للمكسيك في ثلاث مباريات، بعد السقوط أمام باراجواي 1-صفر الشهر الماضي قبل الفوز على بيرو 1-صفر مطلع هذا الأسبوع.

وركزت صحيفة إستو على الطريقة التي خسر بها الفريق، وقالت: ظهر الفريق بوجهين، شوط أول جيد وثاني لم يتمكن من التعامل مع متطلباته.

وتابعت: المقلق في الأمر أن سبعة أسابيع تفصلنا عن ظهور المنتخب في الدوحة أمام بولندا، كشفت كولومبيا كل نقاط الضعف لدى المكسيك.

وستخوض المكسيك مباراتين وديتين أمام السويد والعراق في نوفمبر المقبل قبل التوجه إلى قطر، استعداداً لأولى مبارياتها بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم أمام بولندا يوم 22 من الشهر ذاته.