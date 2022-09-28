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بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق السبت في أبوظبي

بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق السبت في أبوظبي
29 سبتمبر 2022 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو يومي السبت والأحد المقبلين في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.
وتستقطب البطولة مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها.
وتمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية القادمة مثل جولات جراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.
ويقول مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجو جيتسو: «تجسد هذه البطولة القارية المهمة لفئة المحترفين التعاون القائم بين اتحاد الإمارات للجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من البطولات العالمية التي تستقطب ألمع نجوم البساط العالميين، بما ينسجم مع خططنا التي تستند إلى رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي كموطن للجو جيتسو ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.
ويضيف المنهالي: «نحن على بعد أسابيع معدودة من انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فيما يحرص المشاركون فيها على الوصول إلى معدلات الجاهزية التي تؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات، لذلك تعتبر بطولة آسيا للمحترفين منصة مثالية لهم لتحقيق هذه الغاية خصوصا أنها تمتلك جميع المواصفات الفنية المطلوبة».
بدوره يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: «تستكمل بطولة آسيا القارية لمحترفي الجو جيتسو سلسلة بطولات الرابطة حول العالم والتي تقام 5 جولات منها داخل الدولة خلال موسم 2022، أمّا ما يميز هذه البطولة فهو دورها المؤثر في تعزيز تصنيف اللاعبين المعتمد وتأهيلهم لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح البطولة 1400 نقطة تصنيفية للفائزين بالمراكز الأولى».
وتشهد فعاليات اليوم الأول من البطولة تنافس فئات الناشئين والشباب والأساتذة للرجال والسيدات، وتنطلق في اليوم التالي منافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق، والمحترفين من حملة الحزام البنفسجي والبني والأسود.

الجو جيتسو
أبوظبي
اتحاد الجو جيتسو
بطولة آسيا للجو جيتسو
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