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3 مباريات في دوري السلة اليوم

3 مباريات في دوري السلة اليوم
29 سبتمبر 2022 01:16

علي معالي (دبي)

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يبدأ فريق شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري رجال السلة، عندما يلتقي اليوم مع فريق الظفرة العائد للمسابقة بعد غياب موسم.
ويقود «الفرسان» جهاز فني جديد بقيادة البوسني زوران، وهو مدرب له خبرات كبيرة في ملاعبنا ما بين المنتخب والأندية، ويضم الفريق بين صفوفه مجموعة من المواهب الكبيرة من لاعبين محليين، إضافة إلى ثنائي أجنبي قوي كان لهم الدور البارز في الألقاب الـ3 التي تحققت في الموسم الماضي.
وفي المقابل يدخل الظفرة اللقاء بعد انطلاقة لم تكن متوقعة بالانسحاب بعد مرور 6 دقائق من الربع الثاني في الجولة الأولى أمام الشارقة، ويقود الفريق المدرب السوري علي الشطي، وتقام المباراة على صالة نادي شباب الأهلي الساعة السابعة مساء.
ويحل فريق الوحدة ضيفاً على الشارقة في الإمارة الباسمة في لقاء يحمل الكثير من التحديات، في ظل وجود مدرب قاد الملك في أول بطولة بالحفاظ على لقب كأس الاتحاد، وهو أحمد عمر الذي أصبح يُطلق عليه لقب «تاجر السعادة»، نتيجة فوزه بالعديد من الألقاب مع الأندية التي دربها، سواء الشباب سابقاً والوصل والنصر وشباب الأهلي ومؤخراً فريق الشارقة، ويبحث نضال بكري السوري عن انتصار مثير للعنابي، وتقام المباراة في السابعة والربع.
وفي نفس التوقيت يلتقي الوصل على ملعبه مع البطائح في لقاء يجمع المدربين المواطنين عبد الحميد إبراهيم مع الفهود، وبدر المرزوقي مع الراقي في مباراة تحمل الكثير من التحديات.

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