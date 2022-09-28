«دورينا» يستفيد من غير المواطنين بنسبة 83%

سلطان آل علي (دبي)

مضت 3 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وقد ارتفع عدد الأجانب والمقيمين واللاعبين مواليد الدولة المسموح بتسجيلهم في قوائم الأندية إلى 10 لاعبين بواقع 5 لكل فئة، وما زال النظام يسمح بمشاركة 6 في أرض الملعب.. فما مدى استفادة الأندية من هذه القرارات حتى الآن؟

إذا أحصينا عدد اللاعبين الأساسيين من فئة الأجانب والمقيمين والمواليد في الأندية خلال الـ 3 جولات، والذي يسمح بوجود 6 منهم على أرض الملعب، سنجد أن نسبة الاستفادة تبلغ 83.3%، حيث شارك اللاعبون 210 مرات بصفة أساسية من أصل 252 خانة مسموحة.

وتبقى النسبة الأعلى للّاعبين الأجانب حيث شاركوا 157 مرة بنسبة 75% من الإجمالي، وشارك المقيمون 49 مرة بنسبة 23%، أما المواليد، فقد شاركوا 4 مرات فقط بنسبة 2%.

العين والنصر.. 6 على 6

إذا نظرنا إلى أكثر الأندية اعتماداً على الأجانب والمقيمين واستفادةً منهم، فسيأتي في صدارة القائمة كل من النصر والعين. حيث أشرك كل من الفريقين 6 لاعبين (أجانب ومقيمين ومواليد) في كل جولة من الجولات الثلاث بصفة أساسية.

فالنصر استخدم جميع أجانبه الخمسة؛ ديمبو، ريان مينديز، جاجا، الذي تم الاستغناء عنه، وتوزي ولوكاس سيلفا، إضافة إلى لاعبه المقيم ليما في كل مبارياته.

ولا يختلف الحال مع العين، لكن تنوّعت استفادته بين الأجانب والمقيمين، حيث أنه استخدم 4 أجانب على الأقل في كل مباراة هم يارمولينكو ولابا كودجو ودانيلو أربوليدا وسفيان رحيمي، ولكنه كان يفاضل بين إشراك المقيمين أو الأجنبي الخامس المهدي مبارك.

الوصل.. لغز المقيمين!

وعلى مستوى المقيمين، يعد الوصل من الحالات الغريبة والاستثنائية، حيث تعاقد الفريق مع عدد كبير من المقيمين يتجاوز 6 أو 7 لاعبين للموسم! ولكنه الفريق الوحيد الذي لم يشرك أي لاعب مقيم بصفة أساسية حتى الآن.

وعلى الجانب المقابل، يُعد الشارقة أكثر الفرق استخداماً للمقيمين، وذلك يعود إلى عدم اكتمال الأجانب بصفة أساسية، حيث إنه أشرك لاعبين مقيمين في كل مباراة على الأقل، بل أشرك 3 في بعض المباريات.

تأخر أجانب الشارقة

يأتي نادي الشارقة كأقل الفرق استخداماً للّاعبين الأجانب في الدوري، حيث لم يشرك أكثر من لاعبين أجنبيين بصفة أساسية في مباراة واحدة. ويعود السبب الرئيسي إلى عدم إكمال ملف التعاقدات وتأخر وصول الوافدين الجدد، وفي المرتبة الثانية، نجد خورفكان وشباب الأهلي الذي استخدم كل منهم بمعدل 3 أجانب فقط كل مباراة.

ويعاني «النسور» من نحس الإصابات المستمر، والذي أدى إلى عدم الاستفادة من جميع اللاعبين، فقد تعرض المهاجم أبرو لإصابة تغيّبه شهرين، وكذلك الحال مع لاعب الوسط دودو.

أما شباب الأهلي، فلم يستفد الفريق حتى الآن من لاعبه كارتابيا، وقد تعرض لضربة قبل بداية الدوري بإصابة لاعبه الجديد الصربي حتى نهاية الموسم.

بني ياس وخورفكان.. فرصة المواليد

ويتميز نادي بني ياس بامتلاكه لأحد أفضل اللاعبين من فئة مواليد الدولة وهو أحمد أبو ناموس، اللاعب الذي برز اسمه في موسم 2020-2021 عندما نافس «السماوي» على لقب الدوري، ولا يزال من اللاعبين المؤثرين الأساسيين في الفريق، وقد شارك في مباراتين وغاب عن واحدة بسبب الطرد.

ويعد خورفكان من الأندية التي تستفيد من المواليد بمشاركة اللاعب عبدالله خميس في خط الدفاع في مباراتين كذلك.