بوليسيتش يتطلع لحقبة بوتر

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يستمتع الأميركي كريستيان بوليسيتش بـ"بداية جديدة" مع فريقه تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ويرى أنه ينبغي عليه الآن "إثبات ذاته" لمدرب الفريق الجديد جراهام بوتر.

وشارك بوليسيتش "24 عامًا" في القائمة الأساسية في لقاء وحيد فقط خلال المباريات السبع الأولى لتشيلسي هذا الموسم، قبل إقالة المدرب الألماني توماس توخيل واستبداله ببوتر.

ولعب بوليسيتش بديلاً في الشوط الثاني في مباراة بوتر الوحيدة حتى الآن، التي تعادل خلالها تشيلسي 1 / 1 مع ريد بول سالزبورج النمساوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية للانضمام لمنتخب بلاده في فترة رزنامة المباريات الدولية الأخيرة.

وبعد مروره بفترة محبطة تحت قيادة توخيل، يعتبر بوليسيتش وصول بوتر لمنصب المدير الفني لتشيلسي فرصة لبدء مسيرته بشكل فعلي هذا الموسم في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال بوليسيتش للصحفيين، عقب تعادل منتخب أميركا من دون أهداف مع نظيره السعودي "بصراحة، أشعر بأنني في حالة جيدة قبل العودة لتشيلسي".

وأضاف بوليسيتش: "لدي بداية جديدة الآن، وأنا متحمس للعب مع المدرب الجديد. لذلك أنا أتطلع إلى ذلك. علي فقط أن أثبت نفسي ، كما يفعل الجميع، وكما فعلت من قبل".

وشدد لاعب تشيلسي: "لدي بداية جديدة الآن، ومتحمس للعب مع المدرب الجديد.

لذلك أنا أتطلع لذلك. يتعين علي فقط أن أثبت نفسي، كما يفعل الجميع، وكما فعلت من قبل".

ولعب بوليسيتش 76 دقيقة أمام المنتخب السعودي في المباراة الودية التي أقيمت بمدينة مورسيا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق بقطر في نوفمبر القادم.

لم يكن جناح بروسيا دورتموند الألماني السابق سعيدًا بقرار جريج برهالتر، مدرب المنتخب الأميركي، باستبداله ، لكنه كان مسروراً في النهاية بتعزيز لياقته.

وتحدث بوليسيتش عن رد فعله على استبداله قائلاً: "أريد دائمًا أن أكون في المباريات".

وأوضح: "كنت أحاول فقط تسجيل الأهداف وأسعى للفوز بالمباراة. لكن من الجيد أن أحصل على بعض الدقائق وأشعر أنني بصحة جيدة".

وعجز منتخب أميركا عن هز الشباك خلال مباراتيه الوديتين في فترة الأجندة الدولية الأخيرة، التي شهدت أيضاً خسارته صفر / 2 أمام منتخب اليابان، ويعترف بوليسيتش بأنه ينبغي على منتخب بلاده أن يتحسن في مناطق هجومية معينة.

أكد بوليسيتش: "هناك الكثير من الطرق المختلفة لتسجيل الأهداف، وأعتقد أن هناك أوقاتاً يمكننا فيها وضع المزيد من الكرات العرضية في منطقة الجزاء".

واختتم اللاعب الأميركي تصريحاته قائلاً: "يمكننا أن نكون أكثر شراسة وأكثر صرامة للمضي قدمًا. أعتقد أنه كانت لدينا لمحات منها أمام منتخب السعودية. لكننا لم نراها كافية".

يذكر أن منتخب أميركا يلعب في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات إيران وإنجلترا وويلز.