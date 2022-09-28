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5 لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل في سبتمبر

5 لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل في سبتمبر
28 سبتمبر 2022 20:44

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية لشهر سبتمبر 2022 في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك ضمن ثلاث فئات تشمل أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وكذلك المدرب الأفضل، وتعد جائزة الأفضل لشهر سبتمبر الأولى في الموسم الحالي 2022- 2023.

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وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 4 لاعبين من ناديي الشارقة والجزيرة متصدر ووصيف «دوري أدنوك للمحترفين» بجانب لاعب من نادي شباب الأهلي، وشملت القائمة ثنائي الشارقة البرازيلي المقيم لوان بيريرا والمهاجم الإسباني فرانسيسكو ألكاسير، وثنائي نادي الجزيرة عبدالله رمضان، والهداف علي مبخوت، إضافة إلى البرازيلي يوري سيزار لاعب نادي شباب الأهلي.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي زايد أحمد حارس مرمى البطائح، وأحمد شمبيه حارس مرمى النصر، ودرويش محمد حارس مرمى الشارقة.
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر، الثلاثي الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، والبرازيلي كايو زناردي مدرب البطائح، والذي يقود الأخير في ظهوره الأول في «المحترفين».
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 7 من مساء اليوم، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

علي مبخوت
كوزمين
الجزيرة
الشارقة
شباب الأهلي
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