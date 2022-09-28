الريال يستعيد الهداف

مدريد (د ب أ - ستاتس بيرفورم)



يشعر النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة «بشعور جيد للغاية»، حيث بدا مستعداً للمشاركة في المباريات مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد عودته للتدريبات اليوم الأربعاء.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الأخيرة للريال قبل فترة رزنامة المباريات الدولية الأخيرة، بسبب إصابة في الركبة ولم يشارك في آخر مباراتين لمنتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعافى بنزيمة من الإصابة التي تعرض لها ضد سلتيك الإسكتلندي في 6 سبتمبر الجاري، وأصبح جاهزاً للعب مع ريال مدريد في لقائه ضد أوساسونا بالدوري الإسباني يوم الأحد القادم.

وقال بنزيمة، في تصريحات أدلى بها للموقع الإلكتروني الرسمي للريال: «يسعدني أن أعود للفريق. لقد مر بعض الوقت وأنا بعيد، وكان لدي الوقت للاستعداد للعودة إلى الملاعب».

وأكد بنزيمة: «أشعر أنني مرتاح وبحالة جيدة. أتطلع لمباراة يوم الأحد».

وأضاف المهاجم المخضرم: «لقد كنت أقوم بالكثير من أعمال اللياقة البدنية.

لم ألمس الكرة، لكنني تدربت للمرة الأولى اليوم. لقد مارست الكثير من تدريبات الركض والقوة خلال الأيام القليلة الماضية».

وأوضح بنزيمة: «لقد عملت أيضاً في المنزل. تأخرت قليلاً في عطلتي ولم يكن لدي الكثير من الوقت للقيام بفترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم، ولهذا السبب قمت بذلك الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة جداً».

وأحرز بنزيمة 4 أهداف وصنع هدفاً آخر في لقاءاته الخمسة الأولى هذا الموسم، قبل أن يصاب أثناء الفوز 3 - صفر على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غياب اللاعب المرشح للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، فاز الريال في جميع اللقاءات الثلاثة التي لم يشترك فيها، حيث كان آخرها الانتصار 2/ 1 على أتلتيكو مدريد في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية، الذي جرى بملعب واندا ميتروبوليتانو.

وانتصر الريال في جميع المباريات التسع التي خاضها هذا الموسم بمختلف المسابقات، ويعتقد بنزيمة أن جزءاً كبيراً من ذلك يعود إلى القدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريق.

وأشار بنزيمة: «الفريق يبدو جيداً جداً بالنسبة لي، إنه رائع. لقد رأيتهم يفوزون في جميع مبارياتهم ويسجلون الأهداف ويظهرون شخصيتهم. لدينا فريق مذهل».

وتابع: «يمكن القول إن لدينا فريقين. لا فرق بين من يبدأ المباراة وأولئك الذين يأتون من مقاعد البدلاء. الفريق يبدو جيداً جداً من وجهة نظري».

واختتم بنزيمة تصريحاته قائلاً: «ندرك أنه ينبغي علينا الفوز في كل لقاء. كل مباراة مهمة. الكل يريد الفوز على ريال مدريد، لكننا في حالة جيدة ومستعدون للاستمرار».