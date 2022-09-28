كروس يرشح البرازيل للقب المونديال

برلين (د ب أ)

قال لاعب خط وسط المنتخب الألماني لكرة القدم السابق توني كروس، إنه يعتقد أن المنتخب البرازيلي هو المرشح الأوفر حظاً، لإحراز لقب كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وبدت منتخبات مثل المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم بالإضافة إلى منتخبي ألمانيا وإنجلترا، بعيدة عن مستوياتها المعهودة في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي اختتمت أمس الثلاثاء.

أما المنتخب البرازيلي، فيقدم انطلاقة جيدة، وقد تغلب على نظيره التونسي 5/ 1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدا نيمار عائداً لأفضل مستوياته، كما يدرك كروس، الذي اعتزل اللعب الدولي عقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، مستويات فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو، زملائه بفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال كروس «32 عاماً» في تصريحات لمدونة «إينفاخ مال لوبن» الصوتية اليوم الأربعاء: «المنتخب البرازيلي هو المرشح الأوفر حظاً بالنسبة لي».

وأضاف: يضم ثلاثة أو أربعة لاعبين أراهم يومياً، وأعتقد أنهم يتمتعون بمستويات جيدة حقاً.

وكان لاعب خط الوسط كاسيميرو قد رحل عن ريال مدريد فقط في سوق الانتقالات الماضية، لينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كروس، الذي توج مع المنتخب الألماني بلقب كاس العالم 2014، إنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة للمنتخب البرازيلي، يمكن توقع أنه سيفوز بالكثير، وأشار إلى أن الفريق يتمتع بمزيج جيد من أساليب اللعب.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي توج آخر مرة بلقب كأس العالم في نسخة عام 2002.