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الرياضي

بقيمة 140 مليون يورو.. خسائر الإنتر تتواصل

بقيمة 140 مليون يورو.. خسائر الإنتر تتواصل
28 سبتمبر 2022 19:15

ميلانو (أ ف ب)

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنه سجل خسائر بقيمة 140 مليون يورو لموسم 2021-2022، في انخفاض واضح في أعقاب جائحة كوفيد-19.
كانت الخسائر التي قال الإنتر إنها تعود لاستمرار القيود المرتبطة بالجائحة في النصف الأول من الموسم الماضي، أقل بنحو 105 ملايين يورو من الخسائر القياسية في الموسم السابق، الذي تضرر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.
وزادت الإيرادات أيضاً 75 مليون يورو عن الموسم السابق لتصل إلى 439.6 مليون يورو.
قال بطل 2021 إنه إذا لم تؤخذ نهاية موسم 2019-2020 «الذي استمر حتى السنة المالية التالية بعد أن اجتاح الوباء أوروبا» في الاعتبار، فإن زيادة الإيرادات تبلغ 140 مليون يورو.
وأضاف إنتر في بيان أن مجموعة سونينج الصينية المالكة: «سبق أن أعربت رسمياً عن التزامها بدعم النادي» من خلال تغطية الخسائر.
وأضاف البيان: «يظل الهدفان الأساسيان للنادي راسخين: الحفاظ على تنافسية الفريق على أعلى مستوى في كل مسابقة وتعزيز مركزه المالي».
وأعلن يوفنتوس منافسه في الدوري الإيطالي يوم الجمعة الماضي، عن خسائر قياسية بقيمة 254.3 مليون يورو في ارتفاع متواصل للعام الخامس توالياً.

إنتر ميلان
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
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