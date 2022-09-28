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الرياضي

فريق عمل «الكرة النسائية» يناقش مسابقات الموسم

فريق عمل «الكرة النسائية» يناقش مسابقات الموسم
28 سبتمبر 2022 17:13

دبي (الاتحاد)

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عقد فريق العمل الفني لكرة القدم النسائية اجتماعه الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور حورية الطاهري رئيس فريق العمل، ونورة المزروعي، وحمدة الشامسي، ومحمد سرور، وعبدالرزاق الكعبي، أعضاء الفريق.
واستعرض الاجتماع تشكيل فريق العمل الذي تم تشكيله مؤخراً في الاجتماع السابق للجنة كرة القدم النسائية، ومهام وواجبات الفريق خلال الموسم الرياضي 2022-2023.
وناقش الاجتماع مسابقات كرة القدم النسائية للموسم الرياضي الحالي، وتحديد التوقيتات الأنسب لانطلاق منافساتها، كما تم التطرق لبرنامج الدورات التدريبية وورش العمل للمدربات وإداريات كرة القدم، ضمن خطط لجنة كرة القدم النسائية التي تستهدف عملية تطوير الكرة النسائية في دولة الإمارات، ومواصلة اكتشاف مواهب جديدة لزيادة أعداد المنتسبات للعبة.
واستعرض فريق العمل، خلال الاجتماع، أجندة المنتخبات الوطنية النسائية، والتي تتضمن برامج استعدادات منتخبات الناشئات والشابات ومنتخب السيدات للمشاركات الكروية المقبلة.

اتحاد الكرة
الكرة النسائية
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