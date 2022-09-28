الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

11 لاعباً في «صفقات اللحظة الأخيرة» لأندية «أدنوك للمحترفين»

11 لاعباً في «صفقات اللحظة الأخيرة» لأندية «أدنوك للمحترفين»
28 سبتمبر 2022 16:34

معتصم عبدالله (دبي)
استغلت أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، فترة التوقف الأولى للمنافسة بنهاية الجولة الثالثة في 16 سبتمبر وقبل انطلاقة الجولة الرابعة مساء السبت المقبل، لإعادة ترتيب الأوراق وترميم الصفوف من خلال «صفقات اللحظات الأخيرة» لـ«الميركاتو الصيفي»، والذي يغلق أبوابه الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر المقبل.
وضمت قائمة «صفقات اللحظات الأخيرة»، نحو 11 لاعباً على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، في أندية الوحدة، الوصل، النصر، الشارقة، دبا، اتحاد كلباء، وخورفكان.
وتصدر الوحدة واجهة صفقات فترة التوقف، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي بعد إمضائه عقداً لمدة موسمين، في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح، وضم «العنابي» إلى صفوفه لاعب الوسط وليد حسين قادماً من شباب الأهلي.
وسعى نادي النصر قبل مباراة «ديربي بر دبي» المرتقبة أمام ضيفه الوصل، لتعزيز صفوفه على صعيد الأجانب بضم المغربي عادل تاعرابت بديلاً للبرازيلي جاندير، فيما عزز منافسه الوصل بضم الثنائي المدافع محمد جابر قادماً من شباب الأهلي، بجانب المهاجم البرازيلي لويز جيليرمي فييرا دا سيلفا على أن يقيد في فئة اللاعب المقيم.
وواصل الشارقة صفقاته النوعية على صعيد اللاعبين الأجانب بضم المدافع اليوناني مانولاس قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لموسمين، وأعار «الملك» في المقابل لاعبيه سيف راشد المنتقل إلى البطائح حتى نهاية الموسم، إضافة إلى الحارس حمود حويج والذي سيكمل مشوار الموسم الحالي مع الذيد في دوري الدرجة الأولى.
وأعلن نادي خورفكان ضم لاعب الوسط الدولي الجزائري مهدي عبيد بعد انتهاء ارتباطه مع ناديه السابق النصر، وتعاقد دبا مع المهاجم جمال معروف لموسم واحد، فيما ضم اتحاد كلباء المغربي «المقيم» محمد ربيع قادماً من الجزيرة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووافق «النمور» في المقابل على إعارة لاعبه ناصر عبد الهادي لنادي عجمان حتى نهاية الموسم.
وتترقب جماهير شباب الأهلي الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع المدافع الدولي البلجيكي، جايسون ديناييرد، فيما ربطت تقارير خورفكان بضم اليوناني باناجيوتيس قادماً من الفيحاء السعودي، ونادي الوحدة بالتعاقد مع مارتن أوجيدا قادماً من الدوري الأرجنتيني.

أخبار ذات صلة
«عودة القائد» تتصدر قمة «الزعيم» و«الفرسان» في الطائرة
خورفكان يطلق مبادرة «بكم نفتخر»
دوري أدنوك للمحترفين
العين
النصر
الوصل
شباب الأهلي
الوحدة
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©