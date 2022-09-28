11 لاعباً في «صفقات اللحظة الأخيرة» لأندية «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

استغلت أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، فترة التوقف الأولى للمنافسة بنهاية الجولة الثالثة في 16 سبتمبر وقبل انطلاقة الجولة الرابعة مساء السبت المقبل، لإعادة ترتيب الأوراق وترميم الصفوف من خلال «صفقات اللحظات الأخيرة» لـ«الميركاتو الصيفي»، والذي يغلق أبوابه الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة «صفقات اللحظات الأخيرة»، نحو 11 لاعباً على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، في أندية الوحدة، الوصل، النصر، الشارقة، دبا، اتحاد كلباء، وخورفكان.

وتصدر الوحدة واجهة صفقات فترة التوقف، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي بعد إمضائه عقداً لمدة موسمين، في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح، وضم «العنابي» إلى صفوفه لاعب الوسط وليد حسين قادماً من شباب الأهلي.

وسعى نادي النصر قبل مباراة «ديربي بر دبي» المرتقبة أمام ضيفه الوصل، لتعزيز صفوفه على صعيد الأجانب بضم المغربي عادل تاعرابت بديلاً للبرازيلي جاندير، فيما عزز منافسه الوصل بضم الثنائي المدافع محمد جابر قادماً من شباب الأهلي، بجانب المهاجم البرازيلي لويز جيليرمي فييرا دا سيلفا على أن يقيد في فئة اللاعب المقيم.

وواصل الشارقة صفقاته النوعية على صعيد اللاعبين الأجانب بضم المدافع اليوناني مانولاس قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لموسمين، وأعار «الملك» في المقابل لاعبيه سيف راشد المنتقل إلى البطائح حتى نهاية الموسم، إضافة إلى الحارس حمود حويج والذي سيكمل مشوار الموسم الحالي مع الذيد في دوري الدرجة الأولى.

وأعلن نادي خورفكان ضم لاعب الوسط الدولي الجزائري مهدي عبيد بعد انتهاء ارتباطه مع ناديه السابق النصر، وتعاقد دبا مع المهاجم جمال معروف لموسم واحد، فيما ضم اتحاد كلباء المغربي «المقيم» محمد ربيع قادماً من الجزيرة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووافق «النمور» في المقابل على إعارة لاعبه ناصر عبد الهادي لنادي عجمان حتى نهاية الموسم.

وتترقب جماهير شباب الأهلي الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع المدافع الدولي البلجيكي، جايسون ديناييرد، فيما ربطت تقارير خورفكان بضم اليوناني باناجيوتيس قادماً من الفيحاء السعودي، ونادي الوحدة بالتعاقد مع مارتن أوجيدا قادماً من الدوري الأرجنتيني.