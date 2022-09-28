50 دولة تؤكد مشاركتها في «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (وام)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي "جراند سلام" للجودو، أن أبوظبي استعدت تماماً لاستضافة البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتقام فعاليات البطولة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بصالة "جو جيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، ومساهمة العديد من الجهات.

وقال الدرعي إن البطولة ستحظى بتنظيم نموذجي، امتداداً للنجاحات الفنية والجماهيرية والإعلامية بالبطولات العالمية الماضية، التي نالت استحسان وإشادة الاتحاد الدولي للجودو.

وأضاف أن باب التسجيل سيغلق في 15 أكتوبر المقبل، حسب لائحة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بعدما تقدمت حتى الآن 50 دولة للمشاركة عبر موقع الاتحاد؛ من بينها 9 منتخبات عربية هي البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، مصر، المغرب ،الجزائر، لبنان، وتونس.

وجدد الدرعي سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية الترحيب بأسرة الجودو أعضاء الاتحاد الدولي للجودو في بلدهم الثاني. وقال: "منتخبنا الأول يختتم استعداداته في العاصمة المجرية بودابست الأسبوع المقبل، ويتوجه مباشرة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان للمشاركة ببطولة العالم للجودو، المقررة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل".

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 4 لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي "تحت 81 كجم" وجرجوري عمران "تحت 90 كجم"، وظافر آرام "تحت 90 كجم"، ومحمدوف عمر "فوق 100 كجم".