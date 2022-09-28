تمديد الشراكة بين طيران الإمارات و«دي بي ورلد» حتى 2024

دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد وطيران الإمارات عن تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، وبذلك ستبقى الناقلة العالمية الشريك الرسمي لجولة دي بي ورلد للجولف حتى نهاية موسم 2024.

وسوف تواصل طيران الإمارات، بموجب اتفاقية تمديد الشراكة، عرض علامتها التجارية الشهيرة عبر 21 بطولة ضمن جولة دي بي ورلد، والوسائط الإعلامية والرقمية للجولة، والاستفادة من مرافق وخدمات الضيافة المتميزة للجولة والتجارب الحصرية للمحترفين مع الهواة برو-إم.

كما تتمتع طيران الإمارات بصفة الشريك الرسمي في 14 بطولة مدرجة على تقويم جولة دي بي ورلد في كل موسم. وتواصل طيران الإمارات أيضاً دورها كشريك في نظام الجولة الافتراضي «فيرتشوال آي»، وهو نظام جداول يُقدّم من خلال البث التلفزيوني المباشر، ويوفر معلومات في الوقت الفعلي عن أداء اللاعبين والإحصائيات. وسوف يعرض، بالإضافة إلى ذلك، محتوى جديد من طيران الإمارات Fly Better Moments لحظات مثيرة من البطولات للمشجعين عبر المنصات الرقمية للجولة.

وتحقق طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، التواصل لعملائها مع أكثر من 130 وجهة في القارات الست عبر دبي، بأسطولها الحديث المكوّن من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380. وتعود شراكة طيران الإمارات وجولة دي بي ورلد لأكثر من 30 عاماً، منذ أن أصبحت الناقلة الشريك الرئيسي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989. ثم أصبحت شريكاً لختام بطولة جولة دي بي ورلد بدبي في عام 2009، وأخيراً الشريك الرئيسي والناقل الرسمي للجولة في 2014.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يسعدنا أن نمدد شراكتنا مع جولة دي بي ورلد، التي تواصل نموها، حيث تجتذب مشاركة أفضل وأشهر لاعبي الجولف العالميين، وتوفر لنا منصة للتفاعل مع عشاق الغولف عبر العالم. ومن الملائم أن تُختتم بطولة جولة دي بي ورلد للجولف في دبي، ما يجذب الزوار ويستقطب الاهتمام العالمي بمقر طيران الإمارات الرئيسي، التي أصبحت أيضاً واحدة من وجهات الجولف الرائدة في العالم».

ونقلت طيران الإمارات منذ عام 2009، أكثر من 600 لاعب جولف محترف إلى دبي للمشاركة في ختام بطولة دي بي ورلد، واستقطبت أكثر من 200 ألف مشجع من عشاق اللعبة لمشاهدة منافسات البطولة.

وقال جاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية: «طيران الإمارات من أعرق شركائنا، وقد أسعدنا قرارها تمديد شراكتنا حتى نهاية موسم 2024، فهي تواصل الاستفادة من ربط علامتها التجارية مع جولة عالمية حقيقية، ونحن نستمر في التوسع في دول جديدة كل موسم، كما أننا نستفيد من خبرة طيران الإمارات الواسعة في الشراكات الرياضية وسجلها الحافل في ربط عشاق الرياضة بشغفهم».