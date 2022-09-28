«أسد مانولاس» حديث الصحف في رومانيا واليونان!

علي معالي (دبي)

اهتمت الصحف الرياضية المتخصصة في رومانيا واليونان بما حدث لمدافع الشارقة الجديد كوستاس مانولاس، وحالة الرعب التي عاشها اللاعب بسبب الأسد في جلسة التصوير.

صحف رومانيا تحدثت عن وجود كوزمين أولاريو على رأس الجهاز الفني لـ«الملك» الشرقاوي، وهنأت المدرب على ما يقدمه مع الفريق، وأشادت بالصفقات المدوية التي أبرمها بالتعاون والاتفاق مع إدارة النادي، مشيرة إلى أن وجود لاعبين بحجم البوسني بيانيتش، ومن قبله الإسباني باكو ألكاسير ثم الصفقة الدفاعية ذات العيار الثقيل والممثلة في كوستاس مانولاس.

وأكدت الصحف الرومانية أن فريق الشارقة أصبح قوة كبيرة في الدوري المحلي وكذلك على المستوى التنافسي القاري المقبل.

أما الصحف اليونانية فنقلت الفيديو الخاص بلاعبها مانولاس (31 عاماً)، وهو في حالة رعب شديدة من صوت الأسد، وذلك ضمن الجلسة التصويرية الخاصة بتقديم اللاعب، وقالت بأن الأسد الذي تم جلبه لهذه الجلسة أدخل الرعب في قلب المدافع الصلب لدرجة أنه فور أن سمع زئير الأسد انتفض من على الأرض بسرعة، على الرغم من أن الأسد مربوط ولم يتحرك من مكانه.