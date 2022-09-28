الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أسد مانولاس» حديث الصحف في رومانيا واليونان!

«أسد مانولاس» حديث الصحف في رومانيا واليونان!
28 سبتمبر 2022 13:00

علي معالي (دبي)
اهتمت الصحف الرياضية المتخصصة في رومانيا واليونان بما حدث لمدافع الشارقة الجديد كوستاس مانولاس، وحالة الرعب التي عاشها اللاعب بسبب الأسد في جلسة التصوير.
صحف رومانيا تحدثت عن وجود كوزمين أولاريو على رأس الجهاز الفني لـ«الملك» الشرقاوي، وهنأت المدرب على ما يقدمه مع الفريق، وأشادت بالصفقات المدوية التي أبرمها بالتعاون والاتفاق مع إدارة النادي، مشيرة إلى أن وجود لاعبين بحجم البوسني بيانيتش، ومن قبله الإسباني باكو ألكاسير ثم الصفقة الدفاعية ذات العيار الثقيل والممثلة في كوستاس مانولاس.
وأكدت الصحف الرومانية أن فريق الشارقة أصبح قوة كبيرة في الدوري المحلي وكذلك على المستوى التنافسي القاري المقبل.
أما الصحف اليونانية فنقلت الفيديو الخاص بلاعبها مانولاس (31 عاماً)، وهو في حالة رعب شديدة من صوت الأسد، وذلك ضمن الجلسة التصويرية الخاصة بتقديم اللاعب، وقالت بأن الأسد الذي تم جلبه لهذه الجلسة أدخل الرعب في قلب المدافع الصلب لدرجة أنه فور أن سمع زئير الأسد انتفض من على الأرض بسرعة، على الرغم من أن الأسد مربوط ولم يتحرك من مكانه.

أخبار ذات صلة
في مرسوم لسلطان القاسمي.. أحمد بن ركاض العامري عضواً في «تنفيذي الشارقة»
80 فعالية تناقش قضايا إنسانية واقتصادية وتنموية في «الدولي للاتصال الحكومي»
الشارقة
كوستاس مانولاس
رومانيا
اليونان
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©