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الكرة الشاملة تنصف تريبيير على أرنولد

الكرة الشاملة تنصف تريبيير على أرنولد
28 سبتمبر 2022 12:14

لندن (رويترز)

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قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، إن الظهير الأيمن كيران تريبيير يتفوق على ترينت ألكسندر-أرنولد، بسبب "كرة القدم الشاملة" التي يقدمها.
واستبعد ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول من تشكيلة إنجلترا التي تعادلت 3-3 مع ألمانيا يوم الاثنين، حيث بدأ ريس جيمس المباراة وجلس تريبيير على مقاعد البدلاء.
وخاض ألكسندر-أرنولد مباراة دولية واحدة فقط في 2022، مما أثار الشكوك حول وجوده في حسابات ساوثجيت قبل كأس العالم في قطر.
وقال ساوثجيت للصحفيين: "الليلة السابقة أمام إيطاليا لم نكن بحاجة لتغطية مركز الظهير الأيسر. فعلنا ذلك أمام ألمانيا بسبب الطريقة التي لعبنا بها ولذلك كنا بحاجة إلى تشيلي (بن تشيلويل) على مقاعد البدلاء، وكان لدينا كيران الذي، في الوقت الحالي، أشعر أنه يتفوق في الكرة الشاملة على ألكسندر-أرنولد".
وقال ساوثجيت أيضاً إن قلب الدفاع هاري ماجواير يحتاج للعب بانتظام مع مانشستر يونايتد قبل كأس العالم. ولم يشارك ماجواير أساسياً في آخر أربع مباريات ليونايتد في الدوري.
وقال ساوثجيت: "لماذا نختاره؟ لأنه أحد اللاعبين الذين يمنحونا أفضل فرصة للفوز.
"لذلك نرغب جميعاً أن يحصل ماجواير على فرصة للعب بانتظام وأن يلعب بثقة.
"هذا ينطبق، بالطبع، على عدد غير قليل من اللاعبين، لكنه اللاعب الذي يبدأ من عنده كل شيء والذي يجب أن يكون في أفضل حالاته".
وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر أمام إيران في المجموعة الثانية.

ليفربول
ترينت ألكسندر أرنولد
ساوثجيت
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