15 لاعباً يجددون دماء «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

جاء انضمام محمد جابر والبرازيلي لويز إلى صفوف الوصل بشكل رسمي، ليرفع عدد اللاعبين الذي قام «الإمبراطور» بضمم لتجديد الدماء خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى 15 لاعباً.

الوصل قام بحملة تجديد في محاولة للخروج بموسم أفضل، ومحاولة إنهاء جفاء الألقاب الذي يستمر طوال سنوات الاحتراف، فضم عمر عبد الرحمن «عموري»، خالد السناني، عبدالله سالم، ناصر سالم، هزاع سالم، محمد جابر، سفيان بوفتيني، جابرييلزينهو، رودريجو ألميدا، جواو جابرييل، جيرونيمو بوبليت، سانا جوميز، سياكا سيديبي، توماس شانكالاي ولويز.

ورغم تواجد عدد من أسماء اللاعبين الذين تم قيدهم في فئة المقيمين لم يشارك أي منهم لحد الآن مع الفريق الأول في المباريات الرسمية، بانتظار أن يكون لويز القادم من البرازيل خيار أفضل في هذه الفئة كورقة هجومية رابحة خلال الفترة المقبلة.

وركز الوصل في صفقاته على ضم لاعبين من شأنهم رفع الجودة الفنية، إلى جانب تغيير الجهاز الفني برحيل البرازيلي أودير هيلمان، والاستعانة بالأرجنتيني صاحب الجنسية الإسبانية خوان بيتزي، حيث حصد الفريق خمس نقاط في أول ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بانتظار الفصل في اعتراض البطائح على مشاركة لاعبه توماس شانكالاي في اللقاء الذي حقق فيه «الفهود» الفوز، حيث يمتلك النادي فرصة حتى يوم الاثنين المقبل للرد على الشكوى أمام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

على صعيد آخر، واصل الفريق تحضيراته لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري، وهو اللقاء الذي يتصدر حديث الجماهير بالنظر لكونه من أعرق «الديربيات» في الكرة الإماراتية.