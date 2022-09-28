«مبادلة العالمية للتنس» تكشف عن مشاركة جابر ورادوكانو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مُشاركة التونسية أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً وأول لاعبة عربية تصل إلى أحد نهائيات البطولات الكُبرى، في منافسات البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في ديسمبر المقبل.

وتُواجه جابر، التي خاضت في وقت سابقٍ من الشهر الجاري نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد وصولها لنهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين، النجمة إيما رادوكانو، اللاعبة رقم واحد في بريطانيا ضمن فعاليات اليوم الأول من البطولة في 16 ديسمبر المقبل.

وأصبحت أُنس العام الماضي أول لاعبة عربية تُشارك في المنافسات السنوية لبطولة مبادلة العالمية للتنس في مدينة زايد الرياضية وتفوز بلقبها.

وواجهت النجمة صاحبة الـ 28 ربيعاً منافستها السويسرية بيلندا بنشيتش، حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو، في المباراة الرئيسية لفئة السيدات، حيث نجحت في تحقيق عودة موفقة والفوز بنتيجة 4-6 و6-3 و(10-8)، في مباراة أمتعت الجمهور المتواجد في المركز الدولي للتنس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جابر، قُبيل مشاركتها في البطولة التي تستمر لثلاثة أيام بين 16 و18 ديسمبر المقبل: «أستمتع دوماً باللعب في أبوظبي، لقد حظيت بتجربةٍ رائعة في عام 2021، ولا أود تفويت فرصة الدفاع عن لقبي هذا العام، حيث أشعر بالحماس للمشاركة في المباراة، وأتطلع للقاء الجمهور في الإمارات، الذي أكن له مشاعر خاصة لدعمه المتواصل في جميع المنافسات التي شاركت فيها خلال العام الجاري».

وتُواجه جابر على الطرف الآخر من الملعب النجمة البريطانية رادوكانو، التي فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس العام الماضي لتُصبح أول بريطانية تُحقق أحد ألقاب فئة الفردي في البطولات الكبرى منذ عام 1977، وأول لاعبة تفوز بقلب فردي السيدات في البطولة دون خسارة أيّ مجموعة منذ أن حققت سيرينا ويليامز هذا الإنجاز في عام 2014.

وبدورها، قالت رادوكانو: «يسرني أن أفتتح أخيراً مشاركاتي في أبوظبي، فقد سمعت قصصاً رائعة عن الجمهور هُنا ومدى الدعم الذي يُقدمونه، وأتطلع للعب أمامهم جميعاً».

ومن جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «تعكس مشاركة اثنين من أبرز أسماء التنس العالمية في منافسات البطولة التزامنا باستضافة النخبة على الدوام وتقديم الأفضل لجماهيرنا العاشقة لهذه الرياضة».

وتابع: «حظيت أنس ذات الشعبية الجارفة بعام مليء بالنجاحات منذ فوزها بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس في ديسمبر الماضي. وفي الناحية المقابلة، كُلي ثقة بأنّ إيما تحظى بقدر كبير من استحسان الجماهير، ولا شك لدي بحماستها لتسجيل ظهورها الأول في دولة الإمارات، وتستقطب البطولة اهتماماً كبيراً في أوساط مجتمع التنس في دولة الإمارات وسائر أنحاء المنطقة».

تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهم إماراتي للبالغين و45 درهم إماراتي للأطفال في اليوم الأول من البطولة، والذي سيشهد المباراة الرئيسية بين النجمتين العالميتين. وتستضيف البطولة يوم الجمعة، إلى جانب المنافسات الرئيسية على أرض الملعب، أنشطة مخصصة للأطفال، حيث يحظون بفرصة الاستمتاع بالعديد من الألعاب والفوز بالجوائز المتنوعة في يوم عائلي بامتياز.

وتحتفي بطولة مبادلة العالمية للتنس بدورتها الـ 14 التي تنطلق بين 16 و18 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث تتيح لعشاق التنس، إلى جانب مشاهدة اثنتين من أبرز لاعبات التنس في العالم، متابعة مباريات حماسية بين ستةٍ من أفضل اللاعبين في العالم ضمن فئة الرجال، كما تُقدم فعالية التنس الأهم في المنطقة برنامجاً متنوعاً من الترفيه والأنشطة التفاعلية واللقاءات الحماسية مع الرياضيين.

وقرّرت فلاش للترفيه بدء مباريات اليوم الثالث من البطولة في موعد أبكر من المعتاد لمنح الجمهور فرصة متابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنطلق أنشطة اليوم الثالث بمباراة تحديد المركز الثالث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويليها نهائي البطولة عند الساعة الثالثة عصراً، ومن ثم اختتام فعاليات البطولة بمراسم التتويج.

وتدعو الشركة القائمة على البطولة حاملي التذاكر وعشاق التنس لزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية وقنواتها على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول الخيارات المتاحة لمتابعة البطولة على أرض الملعب وحضور المباراة الأهم.

والجدير بالذكر أنّ باقة الأيام الثلاثة تُتيح حسومات بنسبة 20% وتضمن حجز مقعد طوال المنافسات.