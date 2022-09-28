الشارقة خامس «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

أنهى فريق الشارقة مشاركته في بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، والتي احتضنتها مدينة الحمامات التونسية وجاء ترتيب «الملك» الشرقاوي في المركز الخامس بالفوز الأخير الذي حققه على فريق مولودية الجزائري بنتيجة 34-20، كما حصل لاعبه مصباح الصانعي على جائزة أفضل ظهير أيسـر.

وفاز الترجي التونسي باللقب، بعدما تغلب على الزمالك بفارق هدف 28-27، بعد الأشواط الإضافية فيما جاء في المركز الثالث فريق الكويت الكويتي بعد فوزه على الأفريقي 33-30.

وجاءت مشاركة ممثل كرة اليد الإماراتية دون الطموح، خاصة أن الفريق شارك في الحدث العربي بحثاً عن المنافسة على المراكز الأولى، إلا أن الخسارة أمام السالمية في الجولة الأولى من المجموعة الأولى أربكت حسابات الفريق ووضعته أمام الكويت الكويتي رغم فوزه على الأفريقي التونسي وكلاهما صعد للمربع الذهبي كما ان الفريق غاب عنه عدد من عناصر الأساسية واستعان بكل من عبدالحميد الجنيبي وأحمد حسن من الجزيرة.

وبشكل عام استفاد الفريق الشرقاوي من الاحتكاك القوي بفرق عربية لها باع طويل ومدارس مختلفة في اللعبة وهو ما يمثل تراكم خبرات للجيل الحالي للفريق وأيضا استعدادا للموسم المحلي الذي يحتفظ به الفريق بكل ألقابه السبعة وستكون البداية مع كأس الإمارات حيث سيواجه مليحة يوم 4 أكتوبر ثم الوصل 14 أكتوبر وشباب الأهلي 18 أكتوبر ضمن المجموعة الأولى للبطولة قبل أن يواجه شباب الأهلي في كأس السوبر يوم 9 أكتوبر المقبل.

من جانبه، قدم فاضل بن علي آل نمـر، رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد التهاني لفريق الترجي التونسي بمناسبة تحقيقهم لقب البطولة العربية للأندية أبطـال الدوري والكأس وكذلك تأهلهم لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقـام في شهر أكتوبر المقبل في السعودية، وقال:«البطولة تعد من أقوى البطولات على المستوى الفني بدليل تقارب المستويات والنتائج ووصول المباراة النهائية للأشواط الإضافية».