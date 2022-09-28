«البارسا» في مأزق

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم التعاقدات الكثيرة التي أبرمها برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الأخير في مختلف خطوطه، إلا إنه قد يجد نفسه مضطراً إلى دخول سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، بحثاً عن لاعبين جدد، بعد أن تعرض أكثر من لاعب في الفريق للإصابة، مع منتخبات بلادهم، خلال فترة "الأجندة الدولية". الأسماء كثيرة وتشمل الفرنسي جول كوندي القادم من إشبيلية والأوروجواياني رونالد أراوخو قلبي الدفاع، ثم إنضم إليهم هكتور بيرلين القادم من أرسنال الإنجليزي . كما أصيب نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج مع منتخب بلاده، وإن كانت إصابته غير خطيرة، وتعرض مواطنه ممفيس ديباي بدوره لإصابة مماثلة، بينما تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لشد خفيف عندما كان في معسكر "الديوك".

وأكثر ما يثير قلق تشافي هيرنانديز المديرالفني، ويشغل باله، بين كل هذه الحالات، إصابة قلبي الدفاع كوندي وأراوخو لأنه يعتمد عليهما بصفة أساسية، وأحياناً يستفيد من كوندي في مركز الظهير.

ووفقاً لمصادر صحفية إسبانية عديدة، قد يضطر تشافي إلى البحث عن مدافعين "سوبر" جدد خلال الميركاتو الشتوي القادم، رغم وجود الإسباني إيريك جارسيا والدنماركي أندرياس كريستينسن والإسباني المخضرم جيرار بيكيه "المغضوب عليه".

وتفيد التقارير الأولية عن إصابتي أراوخو وكوندي، بأن الأول يحتاج إلى جراحة قد تبعده عن المشاركة في كأس العالم القادمة، ما يعني حرمان فريقه برشلونة في جهوده خلال مباريات كثيرة مهمة في الدوري الإسباني "الليجا" ودوري الأبطال "الشامبيونزليج"، واحتمال استمرار ذلك حتى بدايات العام القادم، والثاني كوندي إصابته أقل خطورة إذ يعاني من تمزق خفيف ويمكنه التعافي خلال أسابيع قليلة.

الجدير بالذكر أن كوندي كلف البارسا 50 مليون يورو عند قدومه هذا الصيف من إشبيلية ، بينما حصل برشلونة على خدمات كريستينسن وماركوس ألونسو وهكتور بيليرين مجاناً هذا الصيف أيضاً.

ومشكلة تشافي الكبرى تتمثل في إصابة أراوخو في ظل الجراحة التي سيجريها، والتي قد تبعده لأشهرغيرقليلة، ولاسيما إنه يعتمد عليه بصفة أساسية، في قلب الدفاع، ومركز الظهير الأيمن لإيقاف خطورة أي جناح سريع، مثلما فعل خلال مباراة "كلاسيكو" الموسم الماضي بين البارسا والريال والتي انتهت بفوز برشلونة 4/صفر في السانتياجو برنابيو، ونجح خلالها أراوخو في إبطال مفعول البرازيلي فينسيوس جونيور جناح الريال الخطير.

وأصيب أراوخو في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب إيران والتي أقيمت في النمسا، وفاز بها الإيرانيون 1/صفر.

ولا يريد تشافي أن يضطر إلى اللجوء إلى الحرس القديم والدفع بالمخضرم جيرار بيكيه، لأن إدارة النادي تريد أصلاً التخلص منه ومن راتبه الكبير، ولكي يتحقق ذلك لابد أن يلعب بيكيه نسبة مباريات أقل من 35% هذا الموسم.

الصحافة الإسبانية، وخاصة الموالية للنادي الكتالوني، يعتريها الكثير من القلق والشك والخوف على دفاعات البارسا من الانهيار، خلال المواجهات القوية التي يشهدها الموسم الحالي، حيث يواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان الإيطالي في "الأبطال" ذهاباً وعودة يومي 4 و12 أكتوبر، كما سيلعب مباراتين مهمتين في الليجا يومي 2 و9 أكتوبر، يعقبهما "كلاسيكو" الدور الأول هذا الموسم ضد ريال مدريد 16 أكتوبر، وينهي الشهر بمواجهة بايرن ميونيخ في "الأبطال" يوم 26 .