«الأبيض» يخسر «التجربة الفنزويلية» برباعية

معتز الشامي (دبي)

خسر منتخبنا الوطني التجربة الدولية الودية أمام منتخب فنزويلا 0-4، في ختام معسكره الخارجي بالنمسا، وسجل للمنتخب الفنزويلي كل من سافارينو في الدقيقة 18 وسلمون رونودون في الدقيقة 24، وأضاف جون كارلوس الهدف الثالث لفنزويلا في الدقيقة 34 من رأسية، والهدف الرابع بالدقيقة 76 عن طريق جوزيف مارتينيز.

شهدت المباراة مستوى متواضعاً من «الأبيض»، لا سيما في الشوط الأول، الذي شهد التأخر بثلاثية نظيفة، في مواجهة غاب عنها علي مبخوت للإصابة بـ«شد عضلي»، ففضل الجهاز الفني إراحته وعدم الدفع به في المباراة.

وأجرى رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» تغييرات محدودة على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة باراجواي في الودية الأولى، شملت أربعة لاعبين بمشاركة الحارس محمد الشامسي، والمدافعين أحمد جميل في مركز الظهير الأيمن، وسعيد جمعة «ظهير أيمن»، بديلين ليهكل وخالد الظنحاني، إضافة لبندر الأحبابي في وسط الملعب في ظل غياب المهاجم علي مبخوت.

وفي المقابل، احتفظ بقية اللاعبين بمراكزهم الأساسية، ممثلين في ثنائي خط الدفاع خليفة الحمادي ومحمد العطاس، وفي وسط الملعب علي سالمين، ماجد راشد، عبدالله رمضان، إضافة إلى ثنائي المقدمة الهجومية حارب عبدالله، وكايو كانيدو. ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لمصلحة «الأبيض» من تسديدة عبدالله رمضان في الدقيقة 4، مرت قريبة من المرمى الفنزويلي.

ورد منتخب فنزويلا سريعاً، بعدما نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بواسطة لاعبه جيفرسون سافرينو، مستفيداً من تمريرة بينية وسط الدفاع، وأضاف روندون الهدف الثاني لفنزويلا في الدقيقة 24 من تسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

واستغل منتخب فنزويلا ضربة ركنية في الدقيقة 34، ليعزز تقدمه بالهدف الثالث من رأسية جون كارلوس التي غالطت الحارس محمد الشامسي بعدما ارتطمت بأرضية الملعب قبل أن تكمل طريقها للشباك.

وفي الشوط الثاني لعب «الأبيض» بطريقة دفاع المنطقة لإيقاف التفوق التكتيكي للمنتخب الفنزويلي، ودفع الجهاز الفني بخالد العطاس بديلا لمحمد العطاس و طحنون الزعابي بديلاً لبندر الأحبابي، ولكن لم يتحسن الأداء، وشكلت هجمات المنتخب الفنزويلي خطورة على مرمى الشامسي، ومنها فرصة محققة في الدقيقة 65 ولكن انتهت بتسديدة بجوار القائم.

ثم دفع رودولفو باللاعب عبد العزيز هيكل بديلاً لعلي سالمين، وتراجع المنتخب للخلف، منعاً لاستقبال المزيد من الأهداف، ولكن تلقى جوزيف مارتينيز تمريرة من عمق الملعب انفرد بها إثر خطأ فردي لخليفة الحمادي، وسجل الهدف الرابع لمنتخب فنزويلا لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لفنزويلا.