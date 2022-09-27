«أبوظبي لمحامل 22» على كورنيش العاصمة السبت

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، على أن يتم إغلاق باب التسجيل الخميس.

ويقام السباق على كورنيش العاصمة السبت المقبل لمسافة 7 أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة في ظل تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، فضلاً عن كون هذه الفئة هي المعنية بالشباب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة سباقين الأول سباق ياس لفئة 22 قدماً والثاني النوف لفئة 43 قدماً، وذلك بعد العودة من التوقف الصيفي الذي استمر لأكثر من 3 شهور.

من جهته أكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي أن السباقين الماضيين شهدا إقبالاً كبيراً على التواجد والمشاركة من مختلف الفئات خاصة سباق النوف الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وكذلك سباق ياس، وهو ما يبشر بمشاركة كبيرة في سباق أبوظبي، المقرر له السبت المقبل على كورنيش العاصمة.

وتوجه المهيري بالشكر إلى شركاء النادي من رعاة وجهات حكومية على الدعم الدائم والمستمر والجهود المبذولة بشكل دائم في إنجاح الأحداث والسباقات التي تقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات البحرية.

وتمنى المهيري أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات، مشيراً إلى عدم وجود خاسر من المشاركة والتواجد في سباقات البحر والتراث الوطني الأصيل.